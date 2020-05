Hrát se bude už „jenom“ play-off, do kterého se kvalifikovalo aktuálně čtyřiadvacet nejlepších celků. Elitní osmička má zajištěn přímý postup do osmifinále, zbylé týmy absolvují předkolo.

Přestože restart soutěže byl ohlášen, podle brankáře Calgary Davida Ritticha je na jakékoliv konkrétní informace ještě brzy. „Zbývá ohromně moc nezodpovězených otázek,“ připomíná odchovanec jihlavského hokeje.

Co říkáte na zprávy ze zámoří, že se bude sezona dohrávat v tomto formátu?

V týmu jsme informace o tom, že se bude sezona dohrávat, měli delší dobu. Už spíše jsme čekali na termín zahájení a formát soutěže. Nakonec bude hrát jen čtyřiadvacet týmů, což nevím, jestli je zrovna fér k celkům, které se tam nedostaly. S tím už ale nic neuděláme.

Máte už nějaké informace z klubu, co a jak se teď bude dít? Kdy byste se měli hlásit v klubech?

Zatím nic konkrétního nevíme. Zbývá ohromně moc nezodpovězených otázek. Jde především o cestování, co rodiny a podobně. Tohle se všechno ještě řeší a uvidíme, jak to nakonec bude.

Dlouho jste trénoval, abyste se udržel v kondici, teď už máte před sebou reálný cíl. Změníte teď něco v tréninku?

Podlé mého se nic moc zásadního měnit nebude. Já jsem se pochopitelně připravoval, takže jsem, dá se říci, ve fázi letní přípravy na novou sezonu. S trenérem jsem se o tom také bavil a říkal, že nic měnit nemám.

Jste v kontaktu se spoluhráči? Jaké jsou ohlasy od nich?

Každý týden máme společný videochat hráči, trenéři, manažeři. Také kluci řeší právě ty dosud nezodpovězené otázky, na které ještě potřebujeme odpovědi, abychom věděli co a jak. Řekl bych, že je to všechno ještě v takové rané fázi.

V předkole vás čeká Winnipeg. Co na to říkáte?

Mně osobně Winnipeg nevadí. (usmívá se) Je to kvalitní tým, ostatně jako každý v NHL. Mají dvě výborné pětky, které se umí prosadit, takže to nebude vůbec nic jednoduchého. Já oblíbenost protivníka tak nějak neřeším. Spíš je škoda, že play-off nebudeme moct hrát na svých stadionech, ale na nějaké neutrální půdě. Jak u nás, tak ve Winnipegu by byla skvělá atmosféra.