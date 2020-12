Skvělá sedmá minuta! V ní domácí ukázali, jak jednoduché může být dávat góly. Po vyhraném buly se krásně trefil pod horní tyčku Stehlík. O šestatřicet vteřin později Psota vybojoval puk, nabruslil si na modrou, kde ho dostal do jízdy a krásnou kličkou do forhendu nedal Královi šanci.

Litoměřice ale nechtěly rozjetému soupeři nic darovat. O tom se domácí přesvědčili v úvodu druhé i třetí části. Osamocený Luciany u levé tyčky neměl problém snížit a dobře sehraná přesilovka a pohotové zakončení Berana znamenalo vyrovnání. Třebíčští se ale brzy oklepali ve 42. minutě už znovu vedli. Odražený puk zametl bekhendem za bezmocného Krále Kratochvil.

Ovšem Horáci si cestu za vítězstvím komplikovali nedisciplinovaností. Trenérům zahrálo na nervy hlavně zcela zbytečné oslabení tři minuty před koncem za příliš mnoho hráčů na ledě. Toho hosté využili k power-play, aby svou převahu a šanci vyrovnat znásobili. A to se povedlo! Holý propálil hradbu hráčů před Jekelem a rozjásal hostující celek.

Šlo se do pětiminutového prodloužení, do kterého si domácí přenesly přesilovku. Tou ale pohrdli, jelikož Král skvěle zasáhl proti Šťovíčkovi. I hostům byla nabídnuta výhoda jednoho muže v poli, a znovu to bylo kvůli špatnému třebíčskému střídání. A i tentokrát to mělo následky. Osm vteřin před sirénou vymetl šibenici Procházka a připsal Litoměřicím bod navíc!

Chance liga

TŘEBÍČ – LITOMĚŘICE 3:4P

Branky a nahrávky: 7. Stehlík (Vodný), 7. Psota (Bittner), 43. Kratochvil (Nedbal) – 25. Luciani (Miškář, A. Beran), 41. M. Beran (Procházka, Miškář), 59. Holý (Procházka, Daniel), 65. Procházka (Miškář, Sedlák). Rozhodčí: Bejček, Kostourek – Jindra, Polonyi. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:3. Třetiny 2:0, 0:1, 1:2. Třebíč: Jekel – Furch, Zukal, Nedbal, Chalupa, Stehlík, Tejnor, Kowalczyk – Šťovíček, Nedvídek, Vodný – Psota, Bittner, Krliš – Kratochvil, Němec, Křehlík – Valík, Michálek, Kořenek. Litoměřice: Král – Holý, Marcel, Sedlák, Výtisk, Baláž, Jebavý, Černohorský – Procházka, Miškář, M. Beran – Luciani, P. Svoboda, T. Svoboda – Jánský, Jícha, Stehlík – Berka, Daniel, Bernat.