I. LIGA

TŘEBÍČ – PROSTĚJOV 1:3

Hosté se velmi šťastnou brankou ujali vedení už v 6. minutě, ale zanedlouho propadli v obraně i Prostějovští, a Nedvídek dokázal hradbu těl před brankou prostřelit a vyrovnat.

Jenže radost vydržela Třebíči necelou půlminutu. Po špatném zpracování se opřel do puku Hrníčko a střelou do horního rohu překvapil Jekela v domácí svatyni. Slavia měla do přestávky ještě pár možností manko smazat, dvakrát hrála přesilovou hru, ale ani jedna nevedla ke kýženému gólu.

To Prostějov početní výhodou ve druhém dějství nepohrdl. Meidl zpoza branky naservíroval puk na Žalčíka, Jekel se přesunul na přední tyč, ale puk mířil na zadní. Třebíč po půlhodně dvakrát zazlobila. Nejdřív Bittnerova šikovná teč skončila na břevně, a následný požár uhasil pohotový Štůrala v hostující svatyni.

A Bittner podruhé. Tentokrát ale před zívající brankou nezamířil přesně, jelikož mu do cesty skočili obětaví hosté. V závěru se Třebíč dostala do přečíslení, Vodný to vzal na sebe, ale vyprášil jen Štůralovy betony.

Třetí část zahájila Slavia solidně. Szathmáry vybídl ke skórování Vodného, jenže brankář Prostějova předvedl fantastický zákrok a snížení zabránil. A když brankář hostů ve 47. minutě trochu zaváhal, tak radost Šťovíčka, který puk propasíroval za jeho záda, zastavil hvizd rozhodčího.

V závěru včerejšího mače to sice ještě párkrát po akcích Třebíče v hledišti zahučelo, ale branka z toho nebyla. Stejně tak i po střele Krejčíka, který trestuhodně minul odkrytou Jekelovu klec.

Branky a nahrávky: 10. Nedvídek (Vodný) – 6. M. Novák (Hamrlík), 10. Hrníčko (Nouza, Divíšek), 27. Žálčík (Meidl, Račuk). Rozhodčí: Doležal, Cabák – Měkýš, Otáhal. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Střely na branku: 37:28. Diváci: 1123. Třetiny 1:2, 0:1, 0:0. Třebíč: Jekel – Nedbal, Hlaváč, Forman, Szathmáry, Kowalczyk, Furch, Hort – Kunc, Bittner, Šťovíček – Vodný, Nedvídek, T. Havránek – Paták, Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Podlaha, Havlát, Ferda. Prostějov: Štůrala – Muška, Mrázek, P. Krejčí, Husa, Hamrlík, Fojt – L. Krejčík, Račuk, Žálčík – Hrníčko, Divíšek, Nouza – Machala, V. Meidl, T. Jandus – M. Novák, Miškář, Chlán.

Ostatní výsledky 24. kola: Havířov – Ústí n. L. 3:2, Č. Budějovice – Chomutov 6:4, Benátky n. J. – Frýdek-Místek 4:5p, Kadaň – Sokolov 4:3, Slavia – Vsetín 5:4p.

1. Č. Budějovice 24 20 0 3 1 112:55 63

2. Litoměřice 23 13 3 2 5 85:58 47

3. Přerov 23 12 4 2 5 65:44 46

4. Vsetín 24 14 1 2 7 83:60 46

5. Poruba 2011 23 14 2 0 7 84:65 46

6. Chomutov 24 13 1 1 9 74:56 42

7. Havířov 24 13 1 1 9 64:53 42

8. Slavia Praha 24 11 3 1 9 64:64 40

9. JIHLAVA 23 10 1 4 8 55:49 36

10. Prostějov 24 10 0 4 10 68:77 34

11. Frýdek-Místek 24 7 5 2 10 80:69 33

12. TŘEBÍČ 24 9 1 1 13 61:70 30

13. Benátky n. J. 24 5 5 2 12 59:83 27

14. Ústí n. L. 24 3 2 2 17 53:97 15

15. Sokolov 24 3 1 1 19 64:103 12

16. Kadaň 24 3 0 2 19 42:110 11