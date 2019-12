Na čele tabulky nedošlo k žádné změně, hokejisté Nové Vsi totiž Přibyslavi vzdorovali pouze úvodních dvacet minut. Třetí bod v sezoně pak vybojovali hráči Pavlova.

BOHDALEC – SVĚTNOV 4:3

Branky a nahrávky: P. Jaša 3, J. Chrást (L. Jaša, V. Nedoma, Smažil) – Hrnčíř 3 (Pošvic, Straka). Třetiny: 3:1, 1:1, 0:1. Nejlepší hráči: Hořínek – Hrnčíř.

PAVLOV – ŠKRDLOVICE 2:2

Branky a nahrávky: Kabelka, Havelka (Chmelař, J. Hron) – Pavel Jun ml., I. Podsedník (Berger). Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0. Nejlepší hráči: Kabelka – Pavel Jun ml.

OSTROV – VESELÍČKO 3:2

Branky a nahrávky: Kovář, Titauer, Tlustý (Pavel Burian st. 2, Buchta, Fňukal, Havlíček) – Bořil, R. Kaláb (Pleva). Třetiny: 1:1, 2:0, 0:1. Nejlepší hráči: Havlíček – Lacina.

NOVÁ VES – PŘIBYSLAV 0:5

Branky a nahrávky: M. Neubauer 3, Doležal, L. Svoboda (Doležal 2, Forman, J. Musil, P. Neubauer). Třetiny: 0:0, 0:2, 0:3. Nejlepší hráči: Benc – L. Svoboda.

RUDOLEC – SLAVKOVICE 4:2

Branky a nahrávky: Vladimír Musil 2, Pejchal, Zelený (Boháček, Chalupa 2, Šerejch) – Sáblík, Skalník (Bukáček, Zavadil, Zdražil). Třetiny: 0:0, 3:0, 1:2. Nejlepší hráči: Vladimír Musil – Starý.

VATÍN – ŘEČICE 5:0 KONTUMAČNĚ

Hráči Řečice vedení soutěže dopředu oznámili, že se k utkání nedostaví.

1. Přibyslav 10 9 0 1 50:14 18

2. Vatín 9 8 1 0 49:17 17

3. Bohdalec 9 7 0 2 46:25 14

4. Rudolec 10 6 1 3 52:30 13

5. Světnov 9 6 0 3 47:30 12

6. Ostrov 9 5 1 3 34:27 11

7. Znětínek 9 5 0 4 50:32 10

8. Nová Ves 9 3 0 6 27:46 6

9. Škrdlovice 9 2 1 6 22:43 5

10. Řečice 10 2 1 7 20:51 5

11. Veselíčko 9 2 0 7 36:52 4

12. Pavlov 9 1 1 7 21:53 3

13. Slavkovice 9 1 0 8 19:53 2

Program 11. kola VHL (pátek 20. – neděle 22. prosince): Slavkovice – Bohdalec (pá, 22.30), Znětínek – Rudolec (so, 20.00), Řečice – Nová Ves (so, 21.45), Škrdlovice – Vatín (ne, 20.30), Světnov – Ostrov n. O. (pá 27. 12. ve 21.45), Veselíčko – Pavlov (so 28. 12. ve 21.15), mužstvo Přibyslavi má v tomto kole volno.