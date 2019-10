Před zahájením dalšího ročníku se vrátím k tomu minulému, jak jste byl spokojen s jeho průběhem?

Dá se říci, že po stabilizaci kolem rozhodčích, za což vděčíme hlavně panu Dvořákovi, kterému bych chtěl tímto poděkovat, tak soutěž proběhla dle plánu. Samozřejmě ale nejsem spokojený se třemi vážnými zraněními hráčů.

Kdy začne a kolik mužstev zahájí jubilejní 20. ročník?

Jubilejní ročník začíná o tomto víkendu, 11. – 13. října. Přihlásilo se 13 mužstev, mezi nimiž už nebude Olešná. Ta to ale avizovala poslední tři roky.

Nastaly oproti loňskému ročníku nějaké změny?

Na předsezónní schůzce vedoucích mužstev se domluvilo, že systém soutěže bude jako v loňském roce, tj. jednokolově každý s každým (rozlosování dle platných pravidel ledního hokeje). Do play-off postupuje prvních osm týmů. zbylá šestice si zahraje o konečné umístění systémem každý s každým.

Udělali jste nějaká opatření pro snížení rizika zranění hráčů?

Zatím je to ve stádiu, kdy se mužstva vyjadřují, ale vypadá to, že budeme mít pravidla upravené a pískalo by se podle pravidel pro mladší žáky, kdy se nesmí hrát do těla. Pokud se to podaří, považuji to za největší úspěch za posledních deset let.

Cena ledu se nebude měnit?

Cena za ledovou plochu nám zůstane do konce roku stejná. Zatím ani nemám žádné zprávy o tom, že by se měla zvyšovat.

Plánujete pro finále VHL nějakou doprovodnou akci?

Především bude záležet na tom, jestli seženeme dostatek finančních prostředků. Při této příležitosti bychom chtěli domluvit exhibiční utkání výběru VHL proti veteránům Žďáru. Máme také předjednanou účast dvou televizí.

Plánujete opět závěrečné vyhodnocení Vesnické ligy?

Dříve probíhalo vyhodnocení Vesnické ligy na sportovním plesu, ale postupně ubýval zájem o toto vyhodnocení, tak po finále budou na ledové ploše předány jak individuální ceny, tak i poháry a medaile pro jednotlivé celky.

Komu dáváte nejvyšší šance na zisk titulu?

Ze zkušeností z minulých ročníků je těžké odhadnout, kdo získá v jubilejním ročníku titul.

Nějakého favorita ale určitě máte?

Mezi favority bude patřit loňský vítěz z Vatína, dále určitě opět Bohdalec a Světnov. Bude však záležet na tom, jestli budou nastupovat kompletní v průběhu celé sezóny.

Máte nějaké přání před vaší patnáctou sezónou u kormidla?

Takovým hlavním přáním, ale to mám každý rok, je to, aby bylo co nejméně zranění. Doufám, že případná změna propozic by tomu napomohla.