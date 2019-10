PŘIBYSLAV – VESELÍČKO 9:4

Branky: Doležal 2, L. Svoboda 2, Forman, J. Musil, M. Neubauer, Strašil, P. Svoboda – Peňáz 2, R. Kaláb, Svatoň. Třetiny: 1:2, 5:0, 3:2. Nejlepší hráči: P. Svoboda – Lacina.

NOVÁ VES – SVĚTNOV 6:4

Branky: Čech 2, Babjačok, Malimánek, J. Nečas, T. Novotný st. – L. Pošvic 2, J. Strnad, J. Hrnčíř. Třetiny: 1:2, 4:1, 1:1. Nejlepší hráči: J. Benc – L. Pošvic.

PAVLOV – ZNĚTÍNEK 5:4

Branky: Karásek 2, Hron, J. Chmelař, B. Chmelař – Plhák 2, Dvořák, V. Macek. Třetiny: 3:0, 1:3, 1:1. Nejlepší hráči: Karásek – Plhák.

OSTROV N. O. – RUDOLEC 1:5

Branky: Kovář – Vladimír Musil 3, Chalupa, L. Křesťan. Třetiny: 1:1, 0:2, 0:2. Nejlepší hráči: Švanda – Vladimír Musil.

VATÍN – SLAVKOVICE 5:2

Branky: L. Šíma 2, Müller, Pešek, L. Sobotka, – J. Jaitner, Nekvinda. Rozhodčí. Hromádka, Štola. Třetiny: 1:0, 1:1, 3:1. Nejlepší hráči: L. Sobotka – Škorpík.

ŘEČICE – ŠKRDLOVICE 1:4

Branky: Michal – P. Jun ml. 2, Musil, Šmahel. Třetiny: 0:4, 1:0, 0:0. Vyloučení 5:4. Nejlepší hráči: Michal – Pelikán.

Program 2. kola: Světnov – Přibyslav (pá, 20.30), Znětínek – Vatín (so, 6.15), Bohdalec – Ostrov (so, 17.30), Veselíčko – Řečice (so, 19.15), Slavkovice – Nová Ves (so, 21.00), Rudolec – Pavlov (ne, 18.15), vše zimní stadion Žďár nad Sázavou.