Jaké jsou vaše pocity po neúspěšném tažení?

Smíšené. Hned po utkání ve mně převládalo velké zklamání. Na jednu stranu velká hrdost na to, co jsme dokázali a co kluci zvládli, jak se prezentovali a jaký vytvořili tým. Na druhou stranu smutek, že jsme tu třešničku na dortu nepřidali.

Věřil jste, že za stavu 0:4 nějaká naděje žije?

Věřil. My jsme dokázali snížit, měli jsme šance, byla tam naděje. Myslím si, že i na Kladnu bylo vidět, než dalo ten pátý gól, že cítili, že to nevzdáváme.

Tahle vaše parta znovu ukázala ohromnou morální sílu.

My to máme vždy postavené na kolektivu, na tom srdci. V tomhle směru se nám to daří dlouhodobě. A tenhle ročník se opravdu povedl. Mrzí mě to, že to nevyšlo. Hodně by si to zasloužil.

Na rozhodující sedmý zápas bylo puštěno i pár stovek diváků, mezi nimi i Jihlavští. Od Kladna to bylo pěkné gesto.

Možná by asi bylo na místě poděkovat prezidentovi českého hokeje Tomáši Královi. Hlavně z jeho iniciativy to vzniklo, jinak by se s našimi fanoušky nepočítalo.

Co bylo podle vás příčinou, že to nedopadlo pro Duklu šťastně?

Podle mě k zásadnímu rozhodnutí došlo tady ve čtvrtém utkání, kdy nebyly za stavu 1:1 v prodloužení potrestány dva kladenské fauly. My jsme pak dostali gól a Kladno srovnalo sérii na 2:2 na zápasy.

V případě, že by to dopadlo obráceně, věřil byste v oslavy postupu?

Ano, my jsme pak vyhráli na Kladně, takže bychom postoupili. Ale je to konstatování faktu, nechci brečet do novin, je to stejně prd platné.

Hráči nyní dostanou zasloužené volno, ale co vy. Zřejmě si od práce jen tak neodpočinete, že?

Hned v pátek jsme měli s trenéry schůzku, na které jsem plánovali a řešili příští sezonu.

A hlavně hráčské obsazení.

Samozřejmě. U některých víme, že tu zůstanou. Někteří tu už naopak působit nebudou, to je také jasné. A u dalších stále probíhají jednání. Ale v podstatě většina by měla zůstat. Pro nás je důležité, abychom znovu postavili dobrý tým pro příští sezonu, a byli minimálně stejně úspěšní, jako nyní, a třeba ještě přidali tu třešínku.

Jak to bude s Maksimem Žukovem, který byl pro váš tým nepostradatelný?

Tady visí otazník a záleží na NHL. Sice je to hodnocení od nich velmi vysoko. Pochvalují si tu spolupráci a je to přesně to, co od toho očekávali. Rozhodli se i z důvodu toho, že máme tři naše gólmany za posledních pět let v NHL. Ale bude záležet na nich, jak se rozhodnou.

Jak moc by se lišily přípravy na extraligu a Chance ligu, v čem hlavně?

My jsme hráčům řekli, že bychom v případě postupu ten kádr pouze doplňovali. I teď ho musíme doplnit, ale je rozdíl, jak bychom to dělali po postupu a teď. A další rozdíl by byl, s jakým rozpočtem bychom do nové sezony šli. Pokud by tu byla extraliga, musel by se upravit i stadion. Nic zásadního, ale nějaké věci by se řešit musely. Tady se opět ukazuje, že ta nová aréna tu musí být. Je to zásadní nedostatek a pro rozvoj hokeje v Jihlavě nepostradatelná věc.

Přišly informace, že se stavba nového stadionu opozdí. Přesto věříte, že to vyjde a bude v Jihlavě nová multifunkční hala stát?

Nebojím se toho. Jednáme s politiky a mám z toho dobrý pocit. V rámci celé republiky tu arénu náš kraj potřebuje, zvýšila by konkurenci ostatním regionům a já bych byl nejraději, aby se realizovala v plné verzi. Není moc věcí, které se probírají po celém světě. Tento projekt se všem líbí a určitě by pomohl návštěvnosti našeho regionu.