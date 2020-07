Výsledkem jednání zástupců Plamenů, kteří se nacházejí v tíživé finanční situaci, s vedením města je podpora v celkové výši 605 tisíc korun a půjčka klubu ve výši 1,4 milionu korun. „Městu za tuto pomoc patří dík, ale pokud se dotační tituly nezmění, budeme za rok opět ve slepé uličce,“ řekl k tomu obchodní manažer Plamenů Aleš Koželuh.

Ze strany města ovšem cítí zájem a snahu celou situaci řešit. „Je dobře, že město, coby největší sponzor, s námi chce hovořit a chce nám pomoci. Na zasedání městské rady jsme byli několikrát a pokaždé nám radní slíbili, že klubu pomohou,“ potěšilo Koželuha.

Podle jeho slov leží zakopaný pes především v systému a výši rozdělovaných městských peněz do sportu. „Myslím si, že by se dotační tituly měly nastavit jinak, aby větší sporty měly více peněz. Je sice fajn, že město všechny sportovní kluby podporuje, ale tím, jak přibývá jednotlivých sportů, by se ten grant měl navyšovat. Pokud totiž ve městě přibývá sportů, ale grant na jejich podporu se nezvyšuje, tak to nedává smysl. Myslím ale, že se o tom ještě budeme bavit,“ potvrdil.

Pozitivní zprávou je fakt, že lední hokej má v zastupitelstvu města Žďáru solidní podporu. „Volali jsme všem zastupitelům a nikdo z nich nám neřekl, že by hokej ve Žďáře nechtěl. Přece jenom to je pořád fajn zábava, na kterou chodí pravidelně minimálně pět stovek diváků,“ řekl.

Právě to, že je lední hokej ve Žďáře bezkonkurenčně nejnavštěvovanějším sportem, sehrálo v rozhodnutí města velkou roli. „Pozoruji, že se názor lidí v zastupitelstvu začíná obracet. Pozvali jsme je na některé naše zápasy a oni tak mohli vidět, že to není o dvaceti klucích, co se na ledě honí za pukem. Jde především o ty stovky diváků, které hokejem žijí a chodí jej na Bouchalky pravidelně sledovat,“ zdůraznil.

Jedním z důležitých argumentů vedení Plamenů bylo srovnání s jinými městy na Vysočině a jejich podporou lednímu hokeji. „Žďár dává do všech sportů dospělých pouze 800 tisíc korun. Třeba v Havlíčkově Brodě si ale jen hokej přijde na pět milionů! Milion tam dostanou muži a čtyři miliony jdou na mládež. My naopak dostaneme na áčko jen čtvrt milionu, ale to ještě s tím, že musíme platit polovinu nákladů na sportoviště. Takže městu 350 tisíc vrátíme,“ upozornil.

Dále ještě dodal. „Městu za jeho pomoc patří dík, ale pokud se dotační tituly nezmění, budeme za rok opět ve slepé uličce. Před pár léty jsme na mládež dostávali pomalu půldruhého milionu. Nyní dostáváme takřka o milion méně, přitom všechno podražilo.“

Sehnat klubu generálního partnera, který by do rozpočtu přihodil adekvátní částku, je v současné době velice složité. „Snažíme se jednat s potencionálními partnery. Měli jsme rozjetá nějaká jednání, jenže covid nám do nich doslova píchl vidle. Od našich stálých sponzorů ale máme příslib, že nás budou dál podporovat ve stejné výši jako doposud. Nadcházející sezonu určitě zvládneme, ale jak to bude dál, to je s otazníkem,“ krčil rameny.

Přitom lední hokej dělá Žďáru nad Sázavou reklamu doslova po celém světě. „Mrzí mě ty nesrovnatelné položky, které město ze svého rozpočtu vynakládá na různé činnosti. Nechci porovnávat, ale někdo prostě chodí do kina, jiný do knihovny a další pro změnu na hokej. Já samozřejmě chci, aby ve Žďáře byla knihovna či kino, ale prostředky, které každoročně dostávají, o těch se sportovním klubům ve městě ani nesní,“ zdůraznil.

Plameny se navíc aktuálně mohou pochlubit hned dvěma odchovanci v NHL. „Nejde jen o Nečase s Kautem, ale třeba také o naše odchovance v lize, Koukala, Rolinka či Vampolu. Když pominu Zelenou horu a Martinu Sáblíkovou, tak je hokej třetí v pořadí toho, co dělá Ždáru největší reklamu. Myslím si ale, že už to zastupitelé i radní začali vnímat,“ doplnil Koželuh.