Velké Meziříčí/Žďár nad Sázavou - Kdo se konečně odrazí k lepším výsledkům? To už bude jasné po dnešním derby II. hokejové ligy – skupiny Východ, které začíná v 18 hodin. V 17. kole soutěže přivítá Velké Meziříčí okresního rivala ze Žďáru. Oba týmy prožívají černé období a v soutěži tápou. A oba tenhle zápas berou jako možnost ukončit svoje černé série.

Obránce Aleš Koželuh. | Foto: Deník/Tomáš Marek

Vždyť Velké Meziříčí nebodovalo už sedm zápasů v řadě a v šestnáctičlenné soutěži mu patří čtrnáctá příčka. Žďár je bez bodu čtyři zápasy a na dvanáctém místě.

„Musíme se chytnout. Jsme doma, hrajeme dobře, teď to jen potvrdit,“ burcuje velkomeziříčský kouč Bohumil Prachař. Jeho tým skutečně podává dobré výkony, jenomže se neuvěřitelně trápí v koncovce a v defenzivě si vybírá kopec smůly. „Nedáme góly, pak se v našem obranném pásmu špatně odrazí puk a už se vezeme,“ popisuje aktuální problém.

Už dnes ve středu by se mohlo blýskat na lepší časy. „Uvidíme, jestli nám nějaké hráče pustí Jihlava. Zejména v útoku bychom se měli v tomto zápase posílit,“ spoléhá kouč na střídavé starty hráčů Dukly.

To ve Žďáře se na zapůjčené hráče spoléhat nebudou. „Abych řekl pravdu, lépe se jeví naši junioři, kteří dostanou šanci,“ prozradil žďárský trenér Jaroslav Benc.

Také on by chtěl ukončit smolnou sérii svého týmu. „Na obou mužstvech leží nějaká ta deka. My chceme a musíme vyhrát. Velké Meziříčí spoléhá zejména na Bukáčka a Kunstmüllera, pokud nebudou mít svůj den, máme reálnou šanci na plný bodový zisk,“ podotýká Benc.

Žďáru se první derby na domácím ledě podařilo vyhrát. Téměř před dvěma měsíci porazil Velké Meziříčí 4:2. „I to jasně dává najevo, že máme šanci uspět i u nich,“ předesílá žďárský lodivod.

Ten přemýšlí o zvýšené motivaci hráčů. „Uvažuji o vypsání nějakých prémií. Na druhou stranu, ale nevím, jestli to bude mít nějaký efekt. Hráči totiž hrát naplno chtějí, ale prostě jim to momentálně nejde,“ uzavřel Benc.

--------------

Derby