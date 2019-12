ŘEČICE – PAVLOV 4:3

Branky a nahrávky: Novotný, O. Poul, M. Šacl, J. Šandera (J. Šandera 2. Novotný) – J. Chmelař, Kabelka, Jan (Havelka 2, J. Chmelař, J. Pokorný). Třetiny: 4:0, 0:1, 0:2. Nejlepší hráči: J. Šandera – Jan.

SLAVKOVICE – ZNĚTÍNEK 1:9

Branky a nahrávky: Bukáček – Dvořák 3, J. Vaněk 3, Plhák, J. Weihofer, P. Weinhofer (J. Weihofer 2, Bílek, Křehlík, Plhák, Průša, Toman, J. Vaněk). Třetiny: 0:3, 0:2, 1:4. Nejlepší hráči: Zbyněk „Santy“Starý – Dvořák.

VESELÍČKO – BOHDALEC 3:5

Branky a nahrávky: Bořil, Liška, Pospíchal – L. Jaša 2, P. Jaša, V. Jaša, Jaroslav Vařejka (Kovář, Smažil). Třetiny: 0:1, 1:2, 2:2. Nejlepší hráči: Lacina – L. Jaša.

ŠKRDLOVICE – OSTROV 2:7

Branky a nahrávky: J. Hutlas, I. Podsedník (E. Berger, L. Musil) – I. Dupal 2, M. Kovář 2, J. Burian, Pavel Burian, Petr Burian, (J. Burian, Pavel Burian 2, I. Dupal, J. Němec). Třetiny: 1:3, 1:2, 0:2. Nejlepší hráči: R. Prüger – I. Dupal.

PŘIBYSLAV – VATÍN 1:2

Branky a nahrávky: Forman (L. Svoboda) – Sochor, A. Váša (J. Vaša 2, L. Váša). Třetiny: 0:1, 1:1, 0:0. Nejlepší hráči: Forman – Brostík.

SVĚTNOV – RUDOLEC 6:4

Branky a nahrávky: Pošvic 4, Růžička, Straka (Hrnčíř 3, Straka 2, Tlustoš, Pošvic, Kučka, Kuba) – Boháček, Vojtěch Musil, L. Šerejch, T. Vomela (Chalupa, Klimeš, R.Vomela, Zelený). Třetiny: 2:1, 2:3, 2:0. Nejlepší hráči: Pošvic – Boháček.

Tabulka

1. Přibyslav 9 8 0 1 45:14 16

2. Vatín 8 7 1 0 44:17 15

3. Bohdalec 8 6 0 2 42:22 12

4. Světnov 8 6 0 2 44:26 12

5. Rudolec 9 5 1 3 48:28 11

6. Znětínek 9 5 0 4 50:32 10

7. Ostrov 8 4 1 3 31:25 9

8. Nová Ves 8 3 0 5 27:41 6

9. Řečice 9 2 1 6 20:46 5

10. Veselíčko 8 2 0 6 34:49 4

11. Škrdlovice 8 2 0 6 20:41 4

12. Pavlov 8 1 0 7 19:51 2

13. Slavkovice 8 1 0 7 17:49 2

Program 10. kola VHL (pátek 13. – neděle 15. prosince): Pavlov – Škrdlovice (pá, 20.30), Ostrov n. O. – Veselíčko (so, 6.15), Bohdalec – Světnov (so, 18.30), Nová Ves – Přibyslav (so, 20.15), Vatín – Řečice (so, 22.00), Rudolec – Slavkovice (ne, 19.30).