SLAVKOVICE – ŘEČICE 3:1

Branky a nahrávky: Zavadil, Skalník, Zdražil (Nekvinda 2, Štěpánek 2) – M. Drdla (P. Šustáček). Třetiny: 0:0, 2:1, 1:0. Nejlepší hráči: Zbyněk SANTY Starý – Drdla.

RUDOLEC – NOVÁ VES 5:3

Branky a nahrávky: Chalupa, Vl. Musil, T. Vomela 2, Zelený (Boháček, B. Křesťan, T. Vomela 2, Zelený) – Babjačok, Havlík, Krejčí (T. Novotný, Zdražil). Třetiny: 2:1, 2:1, 1:1. Nejlepší hráči: T. Vomela – Benc.

OSTROV – PAVLOV 5:2

Branky a nahrávky: Pavel Burian ml. 2, Buchta, Petr Burian, Petr Gregar (Kment, Němec, Procházka, Titauer) – Bohuslav Chmelař, Petr Jan (Karásek, Josef Pokorný). Třetiny: 0:1, 3:0, 2:1. Nejlepší hráči: Pavel Burian ml. – Josef Pokorný.

BOHDALEC – VATÍN 4:8

Branky a nahrávky: L. Jaša 2, Smažil, P, Tulis. (P. Jaša, Váša.) – L. Sobotka 3, Krejčí, Mokrý, Pešek, J. Váša. (Krejčí, Kondrát, Mokrý, Muler, O. Štěpánek, J. Váša). Třetiny: 3:2, 1:4, 0:2. Nejlepší hráči: J. Večeřa – L. Šíma.

ZNĚTÍNEK – PŘIBYSLAV 1:6

Branky a nahrávky: J. Vaněk (P. Bílek, M. Plhák) – P. Forman 2, J. Doležal, D. Paul, M. Strašil, L. Svoboda (O. Kárník 2, D. Paul 2, J. Musil, L. Svoboda, M. Teml). Třetiny: 0:2, 0:2, 1:2. Vyloučení 1:2. Nejlepší hráči: M. Nevěčný – Forman.

SVĚTNOV – ŠKRDLOVICE 4:1

Branky a nahrávky: Pošvic 2, Růžička, Straka (Kuba, Vondráček) – P. Jun ml. (I. Podsedník). Třetiny: 2:0, 0:0, 2:1. Nejlepší hráči: Novák – Pelikán.

1. Přibyslav 4 4 0 0 26:7 8

2. Vatín 4 3 1 0 20:12 7

3. Rudolec 4 2 1 1 19:15 5

4. Bohdalec 3 2 0 1 15:9 4

5. Světnov 4 2 0 2 18:13 4

6. Ostrov 3 2 0 1 13:11 4

7. Nová Ves 4 2 0 2 17:20 4

8. Znětínek 4 1 0 3 16:18 2

9. Škrdlovice 3 1 0 2 9:11 2

10. Veselíčko 3 1 0 2 13:17 2

11. Řečice 4 1 0 3 9:19 2

12. Slavkovice 4 1 0 3 9:19 2

13. Pavlov 4 1 0 3 9:22 2

Program 5. kola (pátek 8. – neděle 10. listopadu): Přibyslav – Rudolec (pá, 22.00), Veselíčko – Světnov (so, 6.00), Škrdlovice – Slavkovice (so, 20.00), Nová Ves – Bohdalec (so, 21.45), Řečice – Znětínek (ne, 18.45), Vatín – Ostrov (ne, 20.30), vše zimní stadion Žďár nad Sázavou. Tým Pavlova má v 5. kole volno.