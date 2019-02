Vysočina – Ve 33. kole II. ligy – skupin Jih a Východ se největší překvapení zrodilo v Havlíčkově Brodě. Bruslaři před vlastními fanoušky vybouchli s Valašským Meziříčím výsledkem 0:5.

Stejný výsledek, výhru 3:2, si v sobotu připsali hokejisté Moravských Budějovic (ve žlutém) i Žďáru (v černém). | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – KOPŘIVNICE 3:2

Po dvou porážkách v řadě se chtěli hokejisté Moravských Budějovic vrátit na vítěznou vlnu. Utkání před vlastními diváky však pro ně začalo šokem, v sedmé minutě totiž svítil na ukazateli skóre stav 0:2. Už po 39 sekundách využil nepovedeného střídání Žihadel Červenka, který se po sraženém nahození Marka zmocnil puku, vybruslil si mezi kruhy a přesnou střelou nedal Dominiku Grohovi šanci. Nové posile Moravských Budějovic zhořkl úvod premiéry ještě více v polovině sedmé minuty. To se v nepřehledné situaci před brankou nejlépe orientoval Mach.

Dvoubranková ztráta však Žihadla dostala do varu a před svatyní Petra Hromady si najednou vytvářela jednu šanci za druhou. Jen v rozmezí pěti minut mu po střelách Havláta, Horkého a Čejky pomohla tyč. Osud zápasu pak vzal do rukou právě Čejka, když ve druhém dějství vyrovnal. Ve 27. minutě dorazil střelu Ferdy, těsně před druhou sirénou po přihrávce Kadely. Ještě před tím však Groh zlikvidoval trestné střílení.

V celém zápase měli domácí možnost využít některou z četných přesilovek, ale o zaslouženém vítězství 3:2 nakonec rozhodli v oslabení. To Čejka vrátil gólovou přihrávku Kadelovi.

„Poslední zápasy nás trochu trápí koncovka. Už v Písku jsme měli tak deset gólovek a nevyhráli jsme. Dnes bylo opět velké množství gólových šancí, ale aspoň se již podařilo zvítězit. Podařilo se nám z 0:2 otočit na 3:2, což je také důležité a jsou to cenné zkušenosti a body. I takové zápasy jsou třeba, já musím klukům za výkon poděkovat,“ zhodnotil zápas na klubových stránkách trenér Augustin Žák.

Branky a nahrávky: 27. Čejka (Ferda, Havlát), 39. Čejka (Kadela), 56. Kadela (Čejka) – 1. Červenka (Marek), 7. Mach (Kofroň). Rozhodčí: Král – Mikšík, Čelechovský. Vyloučení: 5:11. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 455. Třetiny: 0:2, 2:0, 1:0. Moravské Budějovice: Groh – Trnka, Kadela, Veleba, Peroutka, Kabelka, Kliment, Pospíchal – Matějka, Lupač, Bulín, Juráň, Horký, Mikeš, Rytnauer, Čejka, Hrala, Ferda, Heinrich, Havlát.

PELHŘIMOV – OPAVA 1:6

První třetina branky nepřinesla, litovat toho museli hlavně domácí. Ti byli herně lepší, vytvořili si několik šancí, ale Daňa chytal spolehlivě. Nástup do druhé části změnil scénář zápasu. Opavského favorita poslal do vedení Wolf, ve 24. minutě upravil na 0:2 Krejčí.

Slezané získali potřebný klid, přidali na pohybu i přesnosti v kombinaci. Skóre tak začalo nabývat jednoznačnou podobu. Trefa Hermana znamenala třetí radost na střídačce Opavy, pak sice snížil Kaminsky, ale obrat to nepřineslo. Třetí část naopak nabídla cestu hostů za jednoznačným vítězstvím. Už po 48 vteřinách zamířil přesně Zelenkov, následně se do listiny střelců zapsali Peterka a podruhé v zápase Wolf. „Zásadní pro vývoj zápasu bylo to, že jsme v první třetině neproměnili šance. V úvodu druhé části se do vedení dostala naopak Opava, která po dvou brankách získala potřebný klid. Pak už byla lepší, vývoj skóre kontrolovala,“ poznamenal k zápasu trenér Pelhřimova Libor Bezděk.

Branky a nahrávky: 38. Kaminsky (Kohút, D. Adam) – 22. Wolf (Šindelář, Herman), 24. Krejčí (Zelenkov, Spratek), 37. Herman (Krejčí, Šindelář), 41. Zelenkov (Krejčí, Jaroš), 49. Peterka (Hendrych), 60. Wolf (Krejčí, Herman). Rozhodčí: Antonín – Křivohlavý, Klouda. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Diváci: 140. Třetiny: 0:0, 1:3, 0:3. Pelhřimov: Urban – Kříž, Kažimír, Port, R. Adam, D. Kasalý – D. Adam, Kaminsky, Kopic, Kohút, Votápek, F. Kasalý, Piš, Hladoník, Kosnar, Kuluris.

ŽĎÁR N. S. – ŠUMPERK 3:2

Do souboje lídrů druholigových skupin Jih a Východ vstoupily oba mančafty s velkým nasazením. Plameny se dostaly do tempa díky dvěma přesilovkám, ale největší příležitost Kadlec nevyužil. To hosté byli produktivnější, po střele Vachutky od modré čáry se puk ve 12. minutě ocitl po dvojité teči za zády bezmocného Slámy. Odpověď Žďáru přišla minutu před první sirénou, Kunstmüller přenechal puk Stehlíkovi, který vymetl horní růžek svatyně hostů – 1:1.

Plamenům vyšel vstup do prostřední části, po necelé půlminutě Kuřítko našel Krupku, jehož střela se otřela o pravou tyč a skončila za zády gólmana hostů. V dalším průběhu druhé třetiny měly Plameny několik dobrých příležitostí k tomu, aby zvýšily, ale šance Kadlece či Jíchy k další brance nevedly.

Začátek závěrečné dvacetiminutovky vyzněl pro hráče Šumperku, Geweise si ve 42. minutě nabruslil mezi kruhy a prostřelil Slámu – 2:2. V následné oboustranně opatrně vedené partii se osm stovek diváků dočkalo rozuzlení v 52. minutě. Od pravého mantinelu nahodil kotouč Váňa a k překvapení všech puk skončil za zády hostujícího gólmana – 3:2. Tři body tak zůstaly na Bouchalkách.

„Z naší strany to byl parádně odmakaný zápas se vším všudy. Od brankáře až po posledního útočníka to byl výborný výkon, hráče mohu pochválit,“ usmíval se po těsném vítězství asistent trenéra Žďáru Radek Haman.

Branky a nahrávky: 19. Stehlík (Kunstmüller), 21. Krupka (Kuřítko, Prokš), 52. Váňa (Kuřítko) – 12. Vachutka (Kuťák), 42. Gewiese (Vachutka, Kuťák). Rozhodčí: Čuňočka – Urubčík, Kleprlík. Vyloučení: 6:4, navíc Kadlec a Kuřítko (oba Žďár n. S.) 10 minut osobní trest. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 812. Třetiny: 1:1, 1:0, 1:1. Žďár nad Sázavou: Sláma – Kolda, Koželuh, Lojek, Pleva, Hort, Váňa – Kovářů, Prokš, Kunstmüller, Bureš, Kadlec, Krupka, Jícha, Kuřítko, Stehlík, Wasserbauer.

H. BROD- V. MEZIŘÍČÍ 0:5

Překvapení se v brodské Kotlině začalo rodit hned od začátku zápasu. Už ve 4. minutě Bobři využili přesilovou hru, Martiník vymetl pavučiny v brance Brodu. V 10. minutě vystřelil Seidler, Novák puk jen vyrazil před sebe a Vaněk z dorážky zvýšil na 0:2. Do prostřední části vstoupil domácí soubor mnohem aktivněji, dorážka Milfaita bohužel skončila na tyči svatyně Meziříčí. Ani další šance Brodu gólem neskončily, nadějné možnosti měli ovšem i hosté.

Definitivní rozhodnutí tak padlo mezi 49. a 55. minutou. Nejprve Dvořák přesně zakončil přečíslení tří na jednoho – 0:3. Bruslaři mohli o chvíli později snížit z trestného střílení, ale Vala nedal. Hostující hokejisté byli mnohem produktivnější, jejich čtvrtou branku vstřelil Paťava, na konečných 0:5 pak pět minut před koncem uzavřel po rychlém přečíslení Pořický.

„Utkání se nám vůbec nepovedlo. Začalo to zbytečným vyloučením a hosté nás následně potrestali druhým gólem. Byli jsme bez pohybu, nedůrazní před brankou. Chtěl bych se omluvit fanouškům za předvedený výkon, který nebyl hoden domácího mužstva. Doufám, že už se to nebude opakovat,“ sdělil pro klubové stránky klubu kouč Bruslařů Richard Cachnín.

Branky a nahrávky: 4. Martiník (Holiš, Pořický), 10. Vaněk (Seidler, Báchor), 49. Dvořák, 53. Paťava (Dvořák, Ostrčil), 55. Pořický (Holiš, Martiník). Rozhodčí: Pokorný – Horký, Roupec. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 598. Třetiny: 0:2, 0:0, 0:3. Havlíčkův Brod: Novák (Marek) – Šmíd, Semrád, Kulhánek, Vala, Kadeřávek – Michálek, Třetina, Přidal – Milfait, Matušík, Voříšek – Kuchta, Ludvík, Chlubna – Blinka, Kozlík, Beneš.



Další výsledky 33. kola II. ligy – skupin Jih a Východ: Písek – Nový Jičín 6:1, Tábor – Hodonín 2:3 sn, David Servis ČB – Orlová 4:2.



1. ŽĎÁR N. S. 30 19 3 2 6 143:83 65

2. M. BUDĚJOVICE 28 19 1 1 7 98:68 60

3. H. BROD 27 17 1 2 7 122:83 55

4. Písek 30 12 1 3 14 95:117 41

5. D. servis ČB 29 10 0 1 18 101:140 31

6. Tábor 29 7 2 2 18 79:118 27

7. PELHŘIMOV 30 4 2 3 21 80:139 19



Program 34. kola (sobota 26. ledna v 17.00): Hodonín – David Servis ČB, Orlová – PELHŘIMOV, Opava – Písek, Nový Jičín – HAVL. BROD, Val. Meziříčí – MOR. BUDĚJOVICE, Kopřivnice – ŽĎÁR N. S., Šumperk – Tábor.