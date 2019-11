ZELENÁČI – LÍSEK 7:8

Branky a nahrávky: Hájek 3, Císař 2, Chmelíček, J. Flígl (Řehulka 2, Schejbal 2, Hájek, Chocholáč ml.) – Blaha 4, Brázda, Majtner, Prudký, Skřepek (Kašuba 2, Prudký, Skřepek, Vondra). Třetiny: 1:3, 1:3, 5:1. Nejlepší hráči: Hájek – Blaha.

TRPÍN – V. K. Ž. 4:8

Branky a nahrávky: Bílek, Jakub Gracias, Josef Gracias, Koudelka (Březina 2, Prudký, Král) – V. Sedler st. 2, Oliva J. Sedler, T. Sedler, Sklaník, Šejnoha, Šmída (Oliva 2, T. Šantora 2, T. Sedler, Šejnoha, Šmída). Třetiny: 3:2, 1:2, 0:4. Nejlepší hráči: nikdo – V. Sedler st.

STRACHUJOV – BYS. SOKOLI 1:8

Branky a nahrávky: Jun (Bednář) – Unzeitig 3, Sís 2, Čermák, Palosz, Petr (M. Svoboda 3, Petr 2, J. Svoboda, Palosz, Sádecký). Třetiny: 0:2, 1:4, 0:2. Nejlepší hráči: Šťastný – Unzeitig.

SÁDEK – PÍSEČNÉ odloženo na 22. prosince v 16.00

1. Sádek 5 5 0 0 0 42:14 15

2. Bystřičtí Sokoli 6 4 1 0 1 43:24 14

3. Strachujov 6 4 1 0 1 45:27 14

4. V. K. Ž. 6 3 0 1 2 37:34 10

5. Trpín 6 2 0 0 4 25:46 6

6. Písečné 5 1 0 1 3 27:31 4

7. Lísek 6 1 0 0 5 24:56 3

8. Zelenáči 6 1 0 0 5 33:44 3

1. LIGA

PIKÁREC – NOVÁ VES 3:10

Branky a nahrávky: Jindřich Vařejka 2, Kovář (Polák) – Vojtěch 4, Kejda 2, Havlát, Horký, R. Hudec, Loup (Kejda 4, J. Horký 3, F. Hudec, R. Hudec, Štěpánek). Třetiny: 1:3, 2:5, 0:2. Nejlepší hráči: Jindřich Vařejka – Loup.

ROŽNÁ – KOROUŽNÉ 15:2

Branky a nahrávky: Trávníček 3, Vyžrálek 3, Petr Sýkora 2, T. Sýkora 2, Pavel Sýkora 2, Doucek, Smolík, Soudek (Hanus 4, Soudek 2, Pavel Sýkora 2, Trávníček 2, Doucek, Kroupa, Smolík, Uhlíř) – J. Loukota 2 (Křenek). Třetiny: 8:0, 3:1, 4:1. Nejlepší hráči: Trávníček – J. Loukota.

BOLKS – OPAJDA 4:3 SN

Branky a nahrávky: F. Balák, J. Vojta, Zemek, rozh. nájezd S. Balák (S. Balák, J. Vojta, Zechmeister) – Unzeitig, Chytrý, R. Vitula (Černý, Jokl, Kunc). Třetiny: 2:0, 1:2, 0:1. Nejlepší hráči: S. Balák – Unzeitig.

NYKLOVICE – MAOŘI 6:4

Branky a nahrávky: M. Dostál 2, Štětina 2, R. Sklaník, Hřebec (Bárta, Hřebec, Koutný, Novotný) – Liška, Sáblík, Sláma, M. Jinek (J. Beneš, M. Jinek, Novotný, Teplý). Třetiny: 1:3, 2:1, 3:0. Nejlepší hráči: M. Dostál – Sláma.

1. Nová Ves 6 6 0 0 0 52:20 18

2. Opajda 6 5 0 1 0 32:14 16

3. Nyklovice 6 3 0 0 3 34:23 9

4. Bukov 5 3 0 0 2 21:15 9

5. Pikárec 5 2 0 0 3 19:24 6

6. Bolks 4 1 1 0 2 11:19 5

7. Rožná 4 1 0 0 3 27:23 3

8. Maoři 5 1 0 0 4 19:31 3

9. Koroužné 5 0 0 0 5 11:57 0

Program 7. kola BHL (pátek 22. – neděle 24. listopadu): Koroužné – Pikárec (pá, 21.15), Nová Ves – Bolks (so, 11.00), Rožná – Maoři (so, 13.00), Trpín – Lísek (so, 15.00), Sádek – Strachujov (so, 17.00), V. K. Ž. – Písečné (ne, 16.00), Zelenáči – Bystřičtí Sokoli (ne, 18.00), Bukov – Nyklovice (ne, 20.00).