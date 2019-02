Jihlava - Letošní ročník druhé nejvyšší soutěže slibuje velké drama. O baráž se bude ucházet minimálně kvarteto týmů.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Černo

Fanoušci se dočkali. Po letní pauze se pomalu rozjíždějí i různé hokejové soutěže. V pondělí se rozehraje i druhá nejvyšší soutěž v Česku první hokejová liga. Vysočina v ní má tři, z nichž každý vstupuje do sezony s rozličnými ambicemi.

FAVORITÉ. Hledat v letošní první lize hlavního favorita je poměrně obtížné. Nikdo výrazně nevyčnívá. Spíše se dá konstatovat, že je hodně aspirantů postupu do baráže o extraligu. Určitě mezi ně patří z nejvyšší soutěže sestoupivší Chomutov a Kladno. Loňskou blamáž řešily posílením mužstva České Budějovice, vysoko míří i Dukla Jihlava. Karty mohou míchat především Havířov a Třebíč. „Myslím si, že právě Motor a Dukla budou patřit k elitním týmům první ligy," přemítá sportovní manažer Horácké Slavie Kamil Pokorný. „Nevím, jak Kladno. Ale Chomutov bude určitě chtít okamžitě zpátky," přidává se trenér Českých Budějovic Radek Bělohlav.

ČERNÍ KONĚ. Vloni hodně vířil vodu hladový nováček z Havířova. Letos by mohli podobnou roli plnit Jestřábi z Prostějova, kteří z minulosti zkušenosti se soutěží mají, navíc disponují velkou podporou do svých fanoušků. V jejich hnízdě se bude obtížně vyhrávat. Podobně jako právě v Havířově, se kterým se musí i letos počítat. A stejnou roli chtějí hrát i v Třebíči. „Rádi bychom byli černým koněm soutěže," usmívá se Pokorný. „Pracujeme v podmínkách, jaké máme, nějaké vysoké ambice si nedáváme. Naším cílem je postup do play-off."

OTAZNÍKY. Tradičním příslušníkem první ligy jsou hokejisté z Ústí nad Labem. Ti v létě přežili vlastní klinickou smrt a do soutěže jdou se staronovým názvem HC Slovan. Nové vedení se dokázalo vypořádat s obřími dluhy, poskládalo nový kádr, a těší se na účast v lize. Otázkou zůstává, jakou pozici si v soutěži klub ze severu vybuduje. Podobnými problémy se zabývá i ústecký soupeř v prvním kole, havlíčkobrodští Rebelové. Rovněž jejich kádr prošel v letní pauze mohutnou přestavbou, kolem pár zkušených hráčů se točí většinou méně ostřílené talentované mládí. Svěřence manažera a kouče Miroslava Baruse čeká zřejmě těžká sezona. „Naší hlavní prioritou je ekonomická stabilita klubu," netají předseda HC Rebel Evžen Vopelka.

TELEVIZE. Fanoušci první hokejové ligy se mohou těšit rovněž na televizní propagaci ještě nedávno nepříliš sledované soutěže. Zvyšující se prestiž první ligy zaregistrovalo i vedení televizní stanice Sport 5, která bude v pravidelném termínu, každé pondělí pondělkem počínaje, vysílat svůj původní pořad o první lize, jehož průvodcem bude olympijský vítěz Martin Procházka. Stranou nezůstane ani dění v nejvyšších mládežnických soutěžích u nás. V pondělním díle (od 18.10 hod.) tak například budete moci sledovat trénink pohledem kamery z přilby juniorského třebíčského brankáře.