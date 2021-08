„Je to skvělý pocit. Před rokem jsem si dal za cíl, abych v NHL vydržel déle než jen jeden rok, a to se mi podpisem nové smlouvy podařilo," prohlásil havlíčkobrodský rodák.

Zámořskou cestu ovšem začal na farmě v AHL, loni na podzim nastupoval v české extralize za Mladou Boleslav. "Teď budu mít mnohem větší šanci se do prvního týmu dostat. Jsem hrozně šťastný, ale také vím, že jsem pořád ještě na začátku. Věřím však, že šanci znovu dostanu a v týmu se udržím,“ řekl pětadvacetiletý hokejista, jenž získal v letech 2017 a 2018 mistrovský titul s brněnskou Kometou.

První zápas v NHL odehrál na konci března proti Buffalu, kdy brankou přispěl k výhře Penguins 4:0. V nováčkovské sezoně nakonec naskočil do osmi zápasů a připsal si po dvou gólech a asistencích. "Jsem hlavně rád, že jsem šanci vůbec dostal. Samozřejmě s jídlem roste chuť, takže mě pak trochu mrzelo, že jsem neodehrál více než těch osm zápasů, ale v součtu to byla povedená sezona," popsal první sezonu v zámoří Zohorna.

Nyní český hokejista už osm týdnu trénuje a vyhlíží své šance v nové sezoně. "Dvouletá smlouva i její podmínky jsou dobrým signálem, ale vše se teprve ukáže na ledě. Budu vše směřovat na přípravu, ve které se budu snažit ukázat co nejlépe. Samozřejmě se může stát, že opět začnu na farmě a do prvního týmu nakouknu až v průběhu sezony. Tak zámořský hokej jednoduše funguje. Ale já se hlavně těším na to, až tam zas budu moci trénovat s týmem a zabojovat o místo. Konkurence bude obrovská," dodal Zohorna.