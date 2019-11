PÍSEČNÉ – TRPÍN 5:6

Branky a nahrávky: Prudký 3, Kalina (V. Pokorný 2, Jíra 2, Darkwah) – Prudký 2, Kuchař 2, Koudelka 2 (Březina 3, Jakub Gracias, Josef Gracias). Třetiny: 2:2, 3:3, 0:1. Nejlepší hráči: Dinga – Břenek.

BYSTŘIČTÍ SOKOLI – SÁDEK 2:8

Branky a nahrávky: Horák, Unzeitig (Sádecký 2) – Pošvic 6, Dvořák, Hrnčíř (Imramovský 5, Hrnčíř 2, Dvořák). Třetiny: 2:3, 0:2, 0:3. Nejlepší hráči: Jedlička – Pošvic.

V. K. Ž. – ZELENÁČI 9:5

Branky a nahrávky: Šmída 4, Klusák, T. Sedler, Skalník, T. Svoboda, T. Šantora (Šejnoha 2, T. Sedler 2, T. Svoboda 2, Šmída) – Řehulka 2, Císař, E. Flígl, J. Flígl (Řehulka 2, Císař, E. Flígl, Chocholáč ml.). Třetiny: 4:2, 4:1, 1:2. Nejlepší hráči: Šmída – Řehulka.

LÍSEK – STRACHUJOV 1:13

Branky a nahrávky: Blaha (Vondra) – Ročárek 2, Roušar 2, Šmahel 2, Bednář, Komínek, Lorenc, Novotný, I. Podsedník, Šmída, Vetešník (I. Podsedník 3, Komínek 2, Roušar, Lorenc, Ročárek, Šmahel, Šmída). Třetiny: 0:5, 1:6, 0:2. Nejlepší hráči: Blaha – Roušar.

1. Sádek 5 5 0 0 0 42:14 15

2. Strachujov 5 4 1 0 0 44:19 14

3. Bystř. Sokoli 5 3 1 0 1 35:23 11

4. V. K. Ž. 5 2 0 1 2 29:30 7

5. Trpín 5 2 0 0 3 21:38 6

6. Písečné 5 1 0 1 3 27:31 4

7. Zelenáči 5 1 0 0 4 26:36 3

8. Lísek 5 0 0 0 5 16:49 0

1. LIGA

KOROUŽNÉ – NYKLOVICE 0:9

Branky a nahrávky: Novotný 3, M. Dostál, Dufek, Dvořáček, Jonáš, J. Sklaník, R. Skalník (M. Dostál 2, Novotný 2, Dvořáček, Jonáš, V. Pachovský). Třetiny: 0:3, 0:3, 0:3. Nejlepší hráči: M. Kolář – Slaný.

NOVÁ VES – ROŽNÁ 8:7

Branky a nahrávky: Kejda 4, Vojtěch 4 (Kejda 4, Štěpánek 2, Loup) – Soudek 3, T. Sýkora 2, Kunc, Trávníček (P. Sýkora 2, Doucek, Kunc, Trávníček). Třetiny: 5:3, 1:3, 2:1. Nejlepší hráči: Kejda – Soudek.

PIKÁREC – OPAJDA 1:4

Branky a nahrávky: Jindřich Vařejka – Urbánek, P. Hájek, Novák, Jokl (Novák 2, Jokl). Třetiny: 0:1, 1:1, 0:2. Nejlepší hráči: L. Jaša – Urbánek.

MAOŘI – BUKOV 1:2

Branky a nahrávky: Žák (Malimánek) – Šebek st., T. Šikula (Sýkora, Uchytil). Třetiny: 0:0, 0:1, 1:1. Nejlepší hráči: Štourač – Šebek st.

1. Nová Ves 5 5 0 0 0 42:17 15

2. Opajda 5 5 0 0 0 29:10 15

3. Bukov 5 3 0 0 2 21:15 9

4. Pikárec 4 2 0 0 2 16:14 6

5. Nyklovice 5 2 0 0 3 28:19 6

6. Bolks 3 1 0 0 2 7:16 3

7. Maoři 4 1 0 0 3 15:25 3

8. Rožná 3 0 0 0 3 12:21 0

9. Koroužné 4 0 0 0 4 9:42 0

Program 6. kola BHL (pátek 15. – neděle 17. listopadu): Zelenáči – Lísek (pá, 21.15), Nyklovice – Maoři (so, 11.00), Rožná – Koroužné (so, 13.00), Trpín – V. K. Ž. (so, 15.00), Sádek – Písečné (so, 17.00), Strachujov – Bystřičtí Sokoli (ne, 12.15), Pikárec – Nová Ves (ne, 16.00), Bolks – Opajda (ne, 18.00). (poh)