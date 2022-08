Ten zdůraznil, že všechny části doprovodného programu, který se bude od 12.00 konat v areálu u zimního stadionu na Bouchalkách, budou zdarma. „Především pro děti jsme toho nachystali opravdu hodně, mohou se těšit také na autogramiádu hráčů a osobností,“ popisoval generální manažer žďárského klubu.

Jedním z hlavních taháků hokejového utkání Hvězdy 2022 bude jeho syn Martin, který za mořem obléká dres Caroliny. I ten už se pátečního utkání nemůže dočkat. „Zrovna jsem byl na ledě s Vorasem (Jakub Voráček – pozn. autora) a dalšími kluky. Všichni se moc těšíme, bude to výborná akce pro nás, ale především pro fanoušky,“ komentoval Martin Nečas mladší.

To, že bude duel, jehož výtěžek půjde na charitu, ale také podporu hokejové mládeže ve Žďáře nad Sázavou, vyprodaný, jej pochopitelně těšilo. „Takto by to při podobných akcích mělo být. Je super, že děti uvidí hráče NHL naživo a budou od nich moci dostat kartičku s podpisem,“ nastínil Nečas.

O tom, jak se na ledě týmy Martina Nečase a Jakuba Voráčka porovnají, se prý ještě nebavili. „To jsme ještě neřešili, ale ono to ani není podstatné. Hrajeme především pro dobrou věc,“ řekl.

A na koho se odchovanec žďárského hokeje nejvíce těší? „Těch jmen je spousta, těžko se vybírá jeden hráč. Dlouho jsem se neviděl třeba s kluky, s nimiž jsem hrával v juniorské reprezentaci,“ prozradil třiadvacetiletý hráč Caroliny.

Právě s klubem ze Severní Karolíny nedávno podepsal novou smlouvu. „Jsem rád, že už se můžu zase soustředit jen na hokej. Už se strašně těším na další sezonu a na kluky z našeho týmu,“ neskrýval Nečas.

Program Hvězdy 2022 - pátek 19. srpna

(Zimní stadion na Bouchalkách a přilehlá víceúčelová plocha ve Žďáře nad Sázavou)

11:45 – otevření areálu

12.00 – Dětský program – zahájení

13.00 – Skupina Lollipopz

14.15 – Ben & Mateo

15.00 – Autogramiáda hráčů a osobností

15.30 – Taneční spolek Pomponky

16.00 – Muzikant Ondra Němec

17.00 – Charitativní zápas Hvězdy 2022

18.00 – Dětský program – ukončení

20.30 – Hudební skupina Exit

23.00 – DJ Hlava

24.00 – Ukončení akce