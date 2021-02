Jak celá sezona dopadla, už ovšem nějaký pátek víme. Ve druhé lize se letos odehrálo pouze pět kol. „Tentokrát jsme měli mnohem vyšší ambice, což také úvodní zápasy potvrzovaly,“ mrzelo šestadvacetiletého forvarda Plamenů.

V létě totiž došlo k posílení mužstva, především v defenzivě. „Měli jsme naprosto jiné, vyšší cíle než před rokem. I parta v kabině si během letní přestávky sedla, je určitě škoda, že jsme stihli odehrát pouze pět kol,“ mrzelo jej.

Postup do play-off, který Plamenům rok předtím utekl, se zdál být tentokrát relativně dosažitelnou metou. „Vím, že z pouhých pěti zápasů se nedají dělat velké závěry. Ale už i příprava ukazovala, že bychom měli být všem protivníkům v soutěži více než rovnocenným soupeřem,“ všiml si znatelného herního progresu mužstva.

O to více hokejisty Žďáru mrzelo, že se ani nestihli utkat s jasným favoritem postupu, znojemskými Orly. „Mě osobně to určitě mrzelo. Nešlo tolik o to, že bylo Znojmo suverénně první a hrálo si svoji vlastní soutěž. Ale mohli jsme si zahrát proti profesionálním hokejistům, to je o motivaci pokaždé postaráno,“ připomněl.

Po předčasném konci sezony zkraje února ztratil útočník Žďáru jakoukoliv motivaci se udržovat ve sportovní formě. Nyní má prý jen jediný cíl. „V podstatě už jen čekám, až konečně přijde jaro a budeme moci dělat i jiné sporty. Na to se opravdu těším,“ vyslovil své přání Kovářů.