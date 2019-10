V. K. Ž. – SK SÁDEK 5:8

Branky: J. Sedler 2, Šejnoha 2, M. Šantora – Stoček 2, Vápeník 2, Hrnčíř 2, Imramovslý, Haupt. Třetiny: 0:1, 2:4, 3:3. Nejlepší hráči: Šejnoha – Benc.

PÍSEČNÉ – LÍSEK 11:4

Branky: Zbytovský 3, Prudký 2, Darkwah 2, Jíra, Kobza, V. Pokorný, R. Sklenář – Šejnoha 2, Svoboda, Kašuba. Třetiny: 4:0, 4:0, 3:4. Nejlepší hráči: Vystrčil.

AHK ZELENÁČI – STRACHUJOV 7:9

Branky: Řehulka 2, Chocholáč ml. 2, E. Flígl, Chmelíček, M. Smrček – Hejtmánek 5, I. Podsedník 2, P. Jun, Lorenc. Třetiny: 2:5, 4:2, 1:2. Nejlepší hráči: Řehulka – Hejtmánek.

TRPÍN – BYSTŘIČTÍ SOKOLI 5:11

Branky: Březina 2, Prudký 2, Břenek – Petr 4, Špatka 3, Doležal 2, Palosz, Sís. Třetiny: 2:3, 2:2, 1:6. Nejlepší hráči: Girgle – Špatka.

1. LIGA

BOLKS – BUKOV 1:6

Branky: Žvátora – Smažil, Svoboda st., F. Šikula, P. Šikula, T. Šikula, J. Trávníček. Třetiny: 0:3, 1:1, 0:2. Nejlepší hráči: Farza – Matoušek.

OPAJDA – HC MAOŘI 8:0

Branky: Janda 4, Novák, Střešňák, Jokl, M. Vitula. Třetiny: 3:0, 2:0, 3:0. Nejlepší hráči: Škorpík – Dedek.

NOVÁ VES – KOROUŽNÉ 13:3

Branky: Kejda 4, Vojtěch 3, Hudec 3, Hatlák 2, Dohnal – J. Loukota 2, Haška. Třetiny: 4:0, 2:2, 7:1. Nejlepší hráči: Hudec – Metela.

PIKÁREC – NYKLOVICE 5:1

Branky: Luboš Jaša, Holubář, Ladislav Jaša, Jaroslav Vařejka, Jindřich Vařejka – R. Skalník. Třetiny: 2:1, 2:0, 1:0. Nejlepší hráči: Jindřich Vařejka – L. Dostál.

Program 2. kola: Rožná – Pikárec (pá, 21:15, Sádek – Zelenáči (so, 11:00), Strachujov – Trpín (so, 13:00), Bystřičtí Sokoli – Písečné (so, 15:00), Lísek – V. K. Ž. (so, 20:00), Nyklovice – Bolks (ne, 16:00), Bukov – Opajda (ne, 18:00), Maoři – Nová Ves (ne, 20:00), vše zimní stadion Bystřice nad Pernštejnem.