Stoprocentní odpověď na otázku, zda se začne druhá nejvyšší hokejová soutěž opravdu hrát, nikde nenajdete. Chance liga totiž stále nedostala od ministerstva zdravotnictví výjimku, že by se opravdu mohla rozjet.

Už na konci uplynulého týdne vyšla do světa zpráva, že by se v sobotu hrát mohlo. „I my jsme takové informace dostali a ten program tomu přizpůsobujeme. Chystáme se na to, že to tak bude, i když je to těžké, protože jistotu nemáme,“ říká kouč Třebíče Jaroslav Barvíř.

V nejistotě žijí samozřejmě i v Jihlavě. „Čekáme, jestli tu výjimku liga dostane. Je tam ale mnoho proměnných a je to takové never ending story. Ale připravujeme se tak, jako by se mělo v sobotu hrát,“ doplňuje kouč Dukly Viktor Ujčík.

Podle Deníku by rozuzlení měla přinést středa. Během ní by mělo být jasno a jihlavský trenér věří, že to dopadne dobře a sobota nabídne po dlouhé době vydatnou porci hokejových zápasů. Dukla v takovém případě doma přivítá Havířov a Třebíč se představí v Sokolově. „Pevně v to doufám. Byl bych rád, aby se vzal rozum do hrsti a sportovci mohli dělat svou práci. Když se budou dodržovat pravidla, mělo by to být bez problémů,“ doplňuje. „My bychom chtěli už hrát, nejen proto, že tam mámě nějaké dohrávky. Kluci se už na zápasy těší,“ přidává se Barvíř.

Pokud by to tak dopadlo a hokej dostal zelenou, musely by týmy podstupovat testy na covid-19 metodou RT-PCR. Možná je i levnější varianta testování takzvanými antigenními testy. Tento způsob ale musí posvětit ministerstvo zdravotnictví.

Každopádně testy by museli podstoupit jen ti, kteří koronavirem ještě nakažení nebyli. U těch, co si nemocí prošli, by se testy vyžadovat neměly. „Bez testů to bohužel nejde, ale naštěstí my máme z většiny promořený tým, a týkalo by se to asi jen asi deseti lidí. Ale stejně, je to pořád nějaká částka navíc,“ upozorňuje kouč Dukly na finanční ztráty, které se přičítají k mnohem zásadnějším ušlým ziskům ze vstupného. Podobné to mají v Třebíči, kde většina mančaftu a realizačního týmu nemoc prodělala.