Přestože duel Horácké Slavie a ústeckých lvů nabídl jen tři branky, na ledě bylo živo. O většinu zajímavých akcí se ale starali domácí. „Jednoznačně bych chtěl vyzdvihnout druhou třetinu. To jsme hráli výborně. I když jsme inkasovali, byl tam parádní pohyb a hrozně moc šancí,“ komentoval pro klubový web kouč bílých hvězd Jaroslav Barvíř.

Jak naznačil, jeho tým hledal na brankáře hostů recept těžce. „Potvrdilo se to, co jsme čekali. Hosté se snažili přehušťovat pásmo, ale myslím si, že jsme si připravili hodně šancí. Bohužel při koncovce už jsme neměli takové štěstí. Ale tým to nakonec umlátil a ubojoval, a my jsme rádi za tři body,“ oddechl si třebíčský kouč.

Jeho kolega, ústecký Jaroslav Roubík, svůj tým příliš chválit nemohl. „Já to mohu hodnotit jedině kriticky. Byl to náš snad nejhorší výkon. Neřekl bych, že by to bylo nasazením či bojovností, ale spíše nešikovností. Puk jsme na holi neudrželi déle jak tři vteřiny, puku měla většinu času na holi Třebíč. Zápas to byl ubojovaný a Třebíč si zasloužila vyhrát,“ sdělil pro stránky Horácké Slavie.