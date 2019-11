EXTRALIGA

STRACHUJOV – V.K.Ž. 4:3 sn

Branky a nahrávky: Bednář, Měšťan, Mrkos, rozh. nájezd Vacek (Měšťan, I. Podsedník) – V. Sedler ml., T. Sedler (Šmída 2, Šejnoha). Třetiny: 0:1, 2:0, 1:2 – 0:0. Nejlepší hráči: Sáblík – Šmída.

BYSTŘIČTÍ SOKOLI – LÍSEK 9:3

Branky a nahrávky: Marek Svoboda 4, Unzeitig 2, Sís 2, Čermák (Sís 2, Unzeitig 2, Palosz 2, Čermák, Marek Svoboda, Martin Svoboda) – Skřepek 3 (Prudký 2, Šimeček). Třetiny: 1:2, 4:0, 4:1. Nejlepší hráči: Marek Svoboda – Skřepek.

SÁDEK – TRPÍN 10:0

Branky a nahrávky: Stoček 4, Ptáček 2, Imramovský 2, Kabelka, Popelka (Ptáček 4, Stoček 2, Radiměřský 2, Crha, Kabelka). Třetiny: 3:0, 4:0, 3:0. Nejlepší hráči: Brostík – Březina.

ZELENÁČI – PÍSEČNÉ 8:3

Branky a nahrávky: Černý 2, Chocholáč ml. 2, Míček 2, Hájek, Vařejka (Vařejka 2, Blecha 2, J. Flígl, R. Smrček) – Darkwah, P. Pokorný, V. Pokorný (Kalina, P. Pokorný). Třetiny: 2:0, 3:2, 3:1. Nejlepší hráči: Vařejka.

1. Sádek 4 4 0 0 0 34:12 12

2. Bystř. Sokoli 4 3 1 0 0 33:15 11

3. Strachujov 4 3 1 0 0 31:18 11

4. Písečné 4 1 0 1 2 22:25 4

5. V. K. Ž. 4 1 0 1 2 20:25 4

6. Trpín 4 1 0 0 3 15:33 3

7. Zelenáči 4 1 0 0 3 21:27 3

8. Lísek 4 0 0 0 4 15:36 0

I. LIGA

BUKOV – KOROUŽNÉ 9:1

Branky a nahrávky: T. Šikula 4, Kubský, Šebek st., T. Trávníček, Tulis, P. Šikula (P. Šikula 2, Svoboda ml., Šebek ml., T. Šikula, T. Trávníček, Josef Večeřa) – J. Procházka. Třetiny: 1:0, 7:1, 1:0. Nejlepší hráči: T. Šikula – Metela.

NYKLOVICE – NOVÁ VES 4:5

Branky a nahrávky: Heger, Koutný, Novotný, V. Pachovský (L. Dostál, Hřebec, Koutný, Novotný) – Vojtěch 2, R. Hudec, Kejda, J. Horký (J. Horký 2, Vojtěch). Třetiny: 2:1, 2:3, 0:1. Nejlepší hráči: Slaný – Vojtěch.

PIKÁREC – BOLKS 1:4

Branky a nahrávky: R. Krejčí (J. Vařejka) – Zeichmeister 2, Pavlíček, D. Krytinář (J. Krytinář, V. Krytinář, Zavadil). Třetiny: 1:2, 0:1, 0:1. Nejlepší hráči: R. Krejčí – Zechmeister.

ROŽNÁ – OPAJDA 0:4

Branky a nahrávky: Janda 2, Unzeitig, Střešňák (M. Vitula, Ptáček, R. Hájek). Třetiny: 0:0, 0:2, 0:2. Nejlepší hráči: Soudek – Janda.

1. Nová Ves 4 4 0 0 0 34:10 12

2. Opajda 4 4 0 0 0 25:9 12

3. Bukov 4 2 0 0 2 19:14 6

4. Pikárec 3 2 0 0 1 15:10 6

5. Nyklovice 4 1 0 0 3 19:19 3

6. Maoři 3 1 0 0 2 14:23 3

7. Bolks 3 1 0 0 2 7:16 3

8. Rožná 2 0 0 0 2 5:13 0

9. Koroužné 3 0 0 0 3 9:33 0

Program 5. kola (8. – 10. listopadu): Písečné – Trpín (pá, 21.15), Nová Ves – Rožná (so, 11.00), Lísek – Strachujov (so, 13.00), V. K. Ž. – Zelenáči (so, 15.00), Maoři – Bukov (so, 17.00), Opajda – Pikárec (ne, 16.00), Koroužné – Nyklovice (ne, 18.00), Bystřičtí Sokoli – Sádek (ne, 20.00).