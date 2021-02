Letošní nováček třetí nejvyšší soutěže si své obnovené premiéry příliš neužil. Hokejisté Velkého Meziříčí totiž stihli před jejím předčasným ukončením odehrát pouze dva duely.

Pondělní rozhodnutí svazu bylo pro trenéra nováčka očekávaným verdiktem. „Vzhledem k těm okolnostem, ale i tomu, jak nepříznivě se situace vyvíjí, jsem s tímto krokem počítal. Dá se říci, že v hlavách jsme na to byli nachystaní,“ neskrýval Karel Vejmelka.

Přesto ještě zůstává se svými svěřenci pro následující tři týdny v pohotovosti. „Do konce února hodláme čekat, zda se neposuneme do lepších čísel, aby se dalo alespoň trénovat. Teprve pak se rozhodneme, co bude dál,“ nastínil.

Zatím tak mají hráči Horáckého hokejového klubu individuální plán. „Každý se má udržovat tak, jak uzná za vhodné. Nyní můžeme jen čekat, zda situace nenabere pozitivnější směr. Definitivně se rozhodne na konci února, zda se na našem stadionu ještě bude držet led, nebo se mašiny zastaví a rozpustí se,“ vysvětloval.

Varianta miniturnaje, o němž některé kluby z Vysočiny pro březen a duben přemýšlejí, by se Vejmelkovi zamlouvala. „Určitě bychom to uvítali, protože trénovat bez měření sil a hraní zápasů by bylo takové bezvýsledné. Pokud bychom jednou či dvakrát týdně mohli sehrát přátelské zápasy, bylo by to fajn. To by se ovšem musely okolnosti dost výrazně zlepšit,“ zdůraznil.

Také hokejisté Žďáru ještě sezonu úplně nezabalili. „Troufám si říci, že hráčům nejvíce chybí nejen samotný hokej, ale i to potýkání se. Proto by byl každý den možnosti trénovat či hrát dobrý, a je jedno, zda by to nakonec byly dva, tři nebo čtyři týdny,“ prozradil kouč Plamenů Radek Haman.

O to, že by se dlouhá pauza na jeho ovečkách negativně projevila, strach nemá. „Hokejové dovednosti se neztratí, to v sobě ti kluci mají. Spíše budou mít daleko větší chuť a hlad po hokeji. Oproti minulosti je dnes hokej celoročním sportem, a to i v letní přípravě,“ podotkl.

A ještě připojil. „Pokud by nás pustili na led, vidím prioritu u mládeže. U mužů je hlavní myšlenkou dát si aspoň nějaké přátelské zápasy,“ dodal Haman.