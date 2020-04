Případné rozhodnutí přitom padne možná již v tomto týdnu. „Přemýšlím, co bude dál, variant je několik. Nedá se vyloučit ani ta, že bych zůstal ve Žďáře,“ připomněl Sobotka.

Právě ve městě pod Santiniho Zelenou horou působila jedna z legend Plamenů ve zbytku uplynulé sezony. „Společně s Vojtou Šírem a Mildou Čermákem jsme se snažili pomoci zachránit juniorku Žďáru v extralize,“ vysvětluje zkušený kormidelník.

Tato mise bohužel úspěchem neskončila. „V základní skupině jsme skončili poslední ,a v následné baráži nás čekal Warrior Brno. Na něj kluci nestačili a prohráli jsme na zápasy jednoznačně 0:3. Sportovně ovšem musím přiznat, že brněnský klub byl lepší,“ uznal Sobotka.

Šance, že se ve Žďáře bude hrát juniorská extraliga i v příštím ročníku, přesto ještě existuje. „Ta soutěž je po stránce finančních nákladů i cestování velice náročná. Existuje tak možnost, že ji některé kluby dobrovolně opustí,“ připustil žďárský odchovanec.

Ten má nyní v záloze hned několik nabídek. „Právě je zvažuji. Jedna z nich je opět z první ligy, další se týkají práce u mládeže. Rád bych měl jasno do konce dubna, nejpozději začátkem května. Přece jen ta nejistota není nic příjemného,“ přiznal Sobotka.

I přes současná omezení se udržuje ve formě. „Už od listopadu jsme s mým parťákem a celoživotním vzorem Lubkou Gondou (směje se) chodili pořádné výšlapy, denně klidně i patnáct kilometrů. Dohromady jsme tak nachodili dobře přes tisíc kilásků,“ pochlubil se pětačtyřicetiletý lodivod.

Právě se svým velkým kamarádem uzavřel Sobotka před dvěma roky netradiční sázku. Na kole chtěl během pár měsíců, najezdit pět tisíc kilometrů, což se mu také povedlo. Neplánuje něco podobného i letos? „Láhev slivovičky, kterou jsem tehdy od Lubky za výhru dostal, by znovu nebyla špatná. Ale ne, nic podobného nemám v plánu,“ směje se Martin Sobotka.

Cyklistice se ale aktivně dál věnuje. „Před deseti dny jsme začali jezdit na kole, zatím máme najeto přes tři sta kiláků. Kolo mě opět chytlo, je to výborný relax, jen tomu nyní chybí na závěr ještě to pivko na nějaké zahrádce.“

Jako vyznavače snad všech sportů Sobotku mrzí zrušení či přeložení letošních vrcholů. „Samozřejmě jsem se těšil na hokejové mistrovství, ale také fotbalové Euro, olympiádu v Tokiu či cyklistickou Tour de France. Není tak vůbec co sledovat, ale i možnost si na nějaký zápas občas vsadit. Moc mi to chybí, proto bych byl rád, kdyby se třeba naše fotbalová liga, ale i další soutěže v Evropě, ještě dohrály. I bez diváků,“ vyslovil své přání hokejový trenér.

V průběhu celé sezony pozorně sledoval výkony svých odchovanců v NHL, Martinů Nečase a Kauta. Oběma se až do zastavení soutěže poměrně dařilo. „Na Nečim bylo vidět, jak už si daleko více věří. Letos dokázal, že na NHL má a může jí hrát, ale bude to muset dokazovat i nadále. Prakticky to samé platí i u Martina Kauta. Prý ale ještě není vyloučené, že se za mořem sezona dohraje, hráči se mají normálně dál udržovat v kondici,“ dodal Martin Sobotka.