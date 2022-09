TRABLE S HRACÍMI PLOCHAMI

Zimní stadion Jana Marka v Jindřichově Hradci.Zdroj: Deník/Karel Líbal

Nepříjemností jsou i rozdílné rozměry hracích ploch, na kterých bude Dukla působit. Tréninková plocha v Jihlavě má minimální rozměry, v Pelhřimově je hřiště větší, v Jindřichově Hradci pak má naopak rozměry maximální. „Samozřejmě že to není úplně jednoduché,“ netajil trenér Dukly Viktor Ujčík. „Na druhou stranu jsme to věděli a počítáme s tím. Navíc tím, že trénujeme na malém prostoru, kde je na všechno méně času, o to jednodušší by pro hráče mělo být hrát na ploše větší. Nepříjemné to může být snad jen v Jindřichově Hradci když nám to nepůjde. Receptem bývá chytnout se bojovností, důrazem. A tam to bude o hodně těžší,“ dodal zkušený kouč s úsměvem.

Pro hráče je přitom i důležitá znalost tvrdosti mantinelů a odrazu puků. „V Pelhřimově jsme hráli a čekal jsem to horší,“ uvedl kapitán Dukly Josef Skořepa. „Víc jsme bojovali v Hradci se šířkou a délkou plochy. Uvidíme, jak to bude v sezoně, ale vymlouvat se na to nebudeme.“