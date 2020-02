Už po první části bylo jasné, že rezerva Velké Bíteše si první body v sezoně nepřipíše a úspěšná bude Telč, která vedla o šest branek. „Ale šance byly na obou stranách, my jsme byli kombinačně lepší a ty šance jsme proměnili, ale také nás podržel gólman,“ říká kouč Telče.

Jeho svěřenci začali od druhé části dominovat a nakonec se zrodil výsledek 21:2! „Oni pak začali odpadat, my jsme hráli s chutí celý zápas, kluci si zastříleli. A jejich brankář po dvanáctém gólu také rezignoval. Ono to tak bývá, že když se to rozsype, tak vám tam padne vše. Až mi jich bylo líto,“ doplňuje Josef Prášek.

Krach hokejistů ze Žďárska pak podtrhli i hráči Bystřice nad Pernštejnem. Zubři v utkání proti Poličce dopláceli především na vlastní nedisciplinovanost. Tři branky při porážce 4:10 totiž inkasovali při přesilové hře soupeře.

„Zápas jsme nezvládli především po kondiční stránce. Tři beci byli na horách, proto jsme museli hrát jen na čtyři obránce. Postupem času se to projevilo,“ přiznal trenér Luboš Sláma.

Krajská soutěž Vysočiny

Výsledky 17. kola:

VELKÁ BÍTEŠ B – TELČ 2:21

Branky a nahrávky: 37. Budín (Urbánek, Zelinka), 55. Škoda (Zelinka, Rozmahel) – 6. Sokolík (Berka), 8. Sokolík (Kret, Šalanda), 10. Kubát (Chvátal, Prášek), 11. Lander (Chvátal, Prášek), 16. Berka (Kret, Sokolík), 19. Berka (Kret), 19. Chvátal (Lander), 25. Šťastný (Kret, Berka), 25. Lander (Bína), 30. Kotrba (Kubát, Prášek), 39. Berka (Prokeš, Sokolík), 39. Chvátal (Šalanda, Bína), 41. Berka (Sokolík), 42. Šalanda (Prášek, Bína), 43. Chvátal (Kubát, Prášek), 51. Sokolík (Berka), 53. Lander (Bína), 53. Prášek (Kubát), 56. Šťastný (Lander), 59. Lander (Šalanda), 59. Kubát (Prášek, Šťastný). Rozhodčí: Erat – Sibera, Mezlík. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:3. V oslabení: 0:2. Diváci: 30. Třetiny: 0:7, 1:5, 1:9.

BYSTŘICE – POLIČKA 4:10

Branky a nahrávky: 12. Mráz (Novák, Ludvík), 27. Mráz (Martínek, Ludvík), 48. Mráz (Škorpík, Šimon), 56. Jakeš (TS) – 22. Martinů (Štěrba, Boštík), 25. Kyncl, 25. Martinů (Boštík, Švanda), 28. Zoulík (Vařejčko), 35. Augustin (Lidmila), 40. Boštík (Švanda), 47. Martinů (Kyncl, Augustin), 49. Štěrba, 49. Martinů, 56. Kyncl (Boštík). Rozhodčí: Balcar – Fiksa, Kašpar. Vyloučení: 9:7. Využití: 0:3. V oslabení: 1:1. Třetiny: 1:0, 1:6, 2:4.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ B – ZASTÁVKA 4:6

Branky a nahrávky: 10. Štěpánek (Střecha), 13. Šoukal (Chlubna, Tichý), 21. Pokorný (Smejkal, Dundálek), 36. Štěpánek – 20. Bednář (Lesonický, Šedý), 31. Fišer (Lesonický, Fiala), 39. Vyhnalík (Stromecký), 40. Lesonický (Fišer, Šedý), 42. Vyhnalík (Provaz), 43. Sedláček (Provaz, Roubal). Rozhodčí: Fiksa – Balcar, Kašpar. Vyloučení: 3:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 26. Třetiny: 2:1, 2:3, 0:2.

TABULKA

1. Telč 15 11 1 0 3 101:50 35

2. Polička 16 10 0 0 6 84:78 30

3. V. MEZIŘÍČÍ B 15 8 1 0 6 60:58 26

4. Zastávka 15 8 0 1 6 72:71 25

5. BYSTŘICE 15 7 1 0 7 70:64 23

6. Náměšť n. O. 15 6 0 2 7 75:64 20

7. V. BÍTEŠ B 15 0 0 0 15 31:108 0