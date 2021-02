Po nepříjemném zranění už je fit, na led se přesto dostat nemůže. Útočník žďárských hokejistů Jan Wasserbauer už čeká skoro rok na to, aby mohl znovu naskočit do kabiny Plamenů. „Už si ani nepamatuji, kdy naposledy jsem byl na ledě,“ postýskl si osmadvacetiletý hokejista.

Naposledy vyjel na led v závěru loňského ročníku. Poté jej postihlo nepříjemné zranění, kvůli němuž do nové sezony nemohl naskočit. „Měl jsem přetržený přední zkřížený vaz v koleni. Po operaci jsem se věnoval rehabilitaci a všechno nasvědčuje tomu, že by koleno mělo být v pořádku. Sám cítím, že je stabilní a myslím si, že už to bude dobré,“ popisoval Wasserbauer v rozhovoru pro klubový web.

Pokud by sezona probíhala obvyklým způsobem, mohl už forvard Plamenů opět brázdit kluziště druholigových stadionů. „Teoreticky jsem mohl být k dispozici někdy na konci ledna. To znamená, že zhruba v této době bych asi znovu začínal,“ popisoval.

Současná vynucená přestávka od hokeje je tudíž pro zkušeného borce o to nepříjemnější. „Zápasy i tréninky mi moc chybí. Proto pokud by se ještě mohlo na led, bral bych to všemi deseti. Už si totiž ani nepamatuji, kdy naposledy jsem byl na ledě,“ prohodil.

I z tohoto důvodu by mu prý možná až tolik nevadilo, pokud by se příští sezonu nehrálo před diváky. „Na druhou stranu to bez nich není ono. My tady ve druhé lize totiž hrajeme jenom pro ně. Dosud nikdy jsem před prázdnými tribunami nehrál, svým způsobem si to tak příliš neumím představit,“ přemítal.

Sám přitom dlouhou dobu věřil, že se letos ještě soutěžní ročník rozjede. „Skoro až do poslední chvíle jsem byl optimistou a věřil, že se na led podíváme. Těšil jsem se do kabiny a na kluky, ale nedá se nic dělat," bral současný stav jako realitu.

A jak tedy v posledních týdnech tráví útočník Plamenů volný čas? „V poslední době jsem převážně rehabilitoval. Dělal jsem cviky, které jsem měl nařízené, abych se co nejdříve ukázal na ledě. Dělám je vlastně doteď. Do běhání jsem se raději nepouštěl, hodně jsem snažil jezdit na kole, případně doma na rotopedu," dodal Wasserbauer.