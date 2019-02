Žďársko – Úvodní čtvrtfinálová střetnutí Vesnické hokejové ligy zcela ovládli hráči Světnova. Už po první třetině totiž nasázeli do škrdlovické branky šest „fíků“ a zdrcení hosté se už z těžkého direktu probrat nedokázali. Po základní části druhý Znětínek nestačil na sedmý Rudolec a v odvetě má co zlepšovat.

Brankář Šutka z Rudolce se proti Znětínku pouštěl do rychlostních soubojů s útočníky soupeře. Druhé mužstvo po základní části si na Rudolci vylámalo zuby a padlo 4:2. Foto: | Foto: Veronika Ostrčilová

Zajímavý souboj odehrála dvě nejhorší mužstva soutěže. Ve skupině o konečné 17. až 20. místo skončil souboj Obyčtova s Olešnou smírně 3:3.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF

SVĚTNOV – ŠKRDLOVICE 10:0

Zhodnocení Pavla Štefana (vedoucí mužstva, Světnov): „Tento zápas nesl všechny znaky derby, ale zvládli jsme ho bez zbytečných vyloučení a na naší výhře měl velký podíl i brankář Novák, kterému se podařilo udržet čisté konto. První třetina pro nás vyzněla jednoznačně 6:0. Ve druhé jsme přidali další tři góly a tím zlomili odpor soupeře. Po dobrém kolektivním výkonu celého mužstva máme velmi slibný náskok do druhého vzájemného střetnutí.“

Zhodnocení Davida Vetešníka (vedoucí mužstva, Škrdlovice): „Zdrcující porážka, jinak se náš výkon nedá popsat. Soupeř na nás vyrazil s bezchybnou a důraznou hrou, lépe bruslil, kombinoval a proměňoval šance. Na to jsme nedokázali reagovat. V průběhu utkání se naše krize jen prohlubovala, zatímco soupeř nepolevil. Výsledek hovoří sám za sebe.“

Branky a přihrávky: Strnad 3, Toman 2, Mifka, Hutlas, Hodonský, Kučka, L. Zich, (Hodonský 3, Štefan 3, Toman 3, Odehnal 2, Kuba, V. Tlustoš, M. Zich). Rozhodčí: Fiksa, Hájek. Vyloučení: 5:5. Využití 3:0. Diváci: 120. Třetiny: 6:0, 3:0, 1:0. Světnov: Novák – Mifka, Kučka – Kuba, Odehnal – Strnad, Hodonský, Toman – M. Zich, Štefan, L. Zich – Tůma, Hutlas, V. Tlustoš. Škrdlovice: Wasserbauer – P. Jun st., Vetešník – Straka, M. Janáček, Musil – L. Machovec, Komínek – M. Jun, I. Podsedník, P. Jun ml. – T. Jun, Vondra, Šmahel.

BOHDALEC – VATÍN 6:3

Zhodnocení Vladimíra Jaši (vedoucí mužstva, Bohdalec): „Utkání bylo opakováním loňského čtvrtfinále. Méně hokejový Vatín se místo hry s pukem koncetroval spíše na napadání našich hráčů i brankáře. Duel se tak stal nepohledným a převládaly v něm osobní souboje. Vyrovnané skóre drželi Vatínští pouze jednu třetinu. Negativní byl pro nás závěr střetnutí, v němž jsme se uchýlili k oplácení nečisté hry.“

Zhodnocení Lubomíra Mokrého (zástupce vedoucího mužstva, Vatín): „Do prvního zápasu play off jsme nastupovali s odhodláním uhrát co nejlepší výsledek pro odvetu. To se nám dařilo plnit v první třetině, která skončila 1:1. Ve druhé to bylo o poznání horší a soupeř nám odskočil na 5:2. Tříbrankový rozdíl vydržel i po konečné siréně.“

Branky a přihrávky: Kovář 3, L. Jaša 2, Šindler (Chrást 2, P. Jaša, Večeřa, Nedoma, Tulis ) – Krejčí, Macek, I. Sobotka (Macek, Mokrý, K. Sobotka, Šíma). Rozhodčí: Hájek, Fiksa. Vyloučení: 5:4, navíc P. Jaša (Bohdalec) 25 min. TH, V. Jaša (Bohdalec) 10 min. OT. Diváků: 60. Třetiny: 1:1, 4:1, 1:1. Bohdalec: Majtner, M. Špička – Chrást, L. Jaša, P. Jaša, V. Jaša, Jokl, Mahel, V. Nedoma, Smažil, Šindler, L. Špička, M. Špička, J. Večeřa, Tulis, Kovář. Vatín: Šimek – Mar. Straka, Sochor, Müller, Blíženec, I. Sobotka, Krejčí – K. Sobotka, L. Sobotka, V. Macek, L. Šíma, Mokrý, Štěpánek, Petrlík, J. Šíma, J. Macek.

PÍSEČNÉ – PŘIBYSLAV 4:2

Zhodnocení Vladimíra Černého (vedoucí mužstva, Písečné): „Z počátku nervózní utkání s množstvím chyb na obou stranách. Ve druhé třetině se hra zklidnila a soupeře jsme částečně přehráli a vstřelili dva góly. Přibyslav snížila a ve třetí části se průběh hry opakoval. Bojovností a hlavně vynikajícím výkonem brankáře jsme duel dotáhli do vítězného konce.“

Zhodnocení Boženy Kulichové (masérka, Přibyslav): „První třetina byla z naší strany zbytečně opatrná, potom to bylo vyrovnané utkání. U domácích dominoval V. Kopecký, který je výkonnostně někde jinde. Takového hráče bohužel nemáme.“

Branky a přihrávky: V. Kopecký 2, Zbytovský, R. Sklenář (Čech, Babák, Zbytovský, Peňáz, V. Kopecký, M. Sklenář) – P. Svoboda, M. Strašil (P. Strašil, Forman). Rozhodčí: M. Fiksa, M. Hájek. Vyloučení: 2:4. Třetiny: 0:0, 2:1, 2:1. Přibyslav: Hájek – Vlček, Zich, Křepinský, R. Teml – P. Strašil, M. Strašil, Mil. Teml – Prchal, L. Svoboda, Mich. Teml – P. Svoboda, Benák, Forman. Písečné: Jílek, Sochor – Čech, L. Kopecký, Vávra, Babák, Kotouček, Coufal, J. Sklenář st., V. Kopecký, Zbytovský, M. Sklenář, R. Sklenář, Z. Sklenář ml., Kobza, Peňáz, J. Sklenář ml.

ZNĚTÍNEK – RUDOLEC 2:4

Zhodnocení Petra Bílka (vedoucí mužstva, Znětínek): „V prvním čtvrtfinále jsme vyhořeli. Po vyrovnané první dvacetiminutovce jsme hrubými chybami a nedůsledností v obranné třetině nabídli soupeři až třígólové vedení. Výsledek jsme naštěstí zkorigovali na přijatelných 2:4. Opět se prokázala naše největší slabina v sezoně a tou je proměňování šancí. Těch jsme v závěrečné části, kdy už soupeř trošku odpadal fyzicky, spálili nespočet.“

Zhodnocení Marka Vomely (vedoucí mužstva, Rudolec): „Zápas splňoval všechny atributy utkání play off. Před početnou diváckou kulisou se nám podařilo jít do vedení, které jsme dokázali udržet. Klíčovou postavou byl znovu náš brankář. Doufám, že zůstaneme nohama na zemi a potvrdíme výsledek také v odvetě.“

Branky a přihrávky: P. Bílek, J. Weinhofer (Studený) – Koukal, Bratršovský, vlastní, T. Vomela (Chytal 2, M. Vomela). Rozhodčí: Hájek, Mahel. Vyloučení: 6:7. Využití 0:1. Diváci: 250. Třetiny: 1:2, 1:2, 0:0. Znětínek: Mokrý – M. Vaněk, J. Weinhofer – P. Vaněk, P. Weinhofer – Dvořák, Inwald – J. Vaněk, Neubauer, P. Bílek – Hubený, Pešek, Vokoun – Studený, Fabík, Křehlík. Rudolec: Šutka – La. Šerejch, Bernard, Ptáček, Křesťan, Voj. Musil, Vl. Musil, Chytal, M. Vomela, Koukal, T. Vomela, Bratršovský, Klimeš.

SKUPINA O 9. – 12. MÍSTO

NOVÁ VES – BUKOV 5:0

Zhodnocení Jakuba Malimánka (hráč, Nová Ves): „V poklidně hraném utkání jsme si bez větších problémů došli pro zasloužené vítězství, když o osudu střetnutí rozhodla první třetina, v níž se nám podařilo třikrát skórovat. Velkou pochvalu si zaslouží gólman Radek Novotný, který předvedl bezchybný výkon a připsal si třetí nulu v této sezoně.“

Zhodnocení Karla Nováka (vedoucí mužstva, Bukov): „V první třetině byl soupeř pohyblivější, čehož využil třemi brankami. Ve druhé periodě se hra vyrovnala, ale byla to opět Nová Ves, která skórovala. Ve třetím dějství se nám už se zápasem nepodařilo nic udělat.“

Branky a přihrávky: L. Čech 2, J. Fuksa, L. Zajíček, J. Krejčí (M. Nečas 3, L. Jůda 2, L. Čech). Rozhodčí: P. Lisa, M. Fiksa. Vyloučení 5:4. Diváci: 30. Třetiny: 3:0, 1:0, 1:0. Nová Ves: R. Novotný – R. Kužel, J. Malimánek, M. Zdražil, P. Bureš – J. Krejčí, L. Zajíček, J. Fuksa – L. Čech, Marek Nečas, L. Jůda, J. Nečas. Bukov: M. Hořínek – L. Kratochvíl, K. Novák, S. Broža, J. Marek, L. Houdek, K. Vařejka – F. Šikula, Pav. Šikula, Pav. Jaroš, P. Kovář, J. Večeřa, K. Kovář, J. Trávníček, J. Sýkora, M. Svoboda.

SKUPINA O 13. – 16. MÍSTO

KŘÍDLA – JÁMY 6:4

Zhodnocení Lukáše Novotného (vedoucí mužstva, Křídla): „V první třetině byla k vidění vyrovnaná hra odehrána v poklidném tempu, kdy hosté vsítili jeden gól. Podobně se odvíjela i druhá část, jen s opačným výsledkem. V závěrečné periodě jsme dokázali rozhodnout zápas v náš prospěch.“

Zhodnocení Jiřího Bence (brankář, Jámy): „V tomto zápase jsme se opět přesvědčili o tom, že uhrát v tempu celý duel je nad naše síly a třetí třetina je pro nás kritická. Znovu jsme v ní ztratili výsledek. Nezbývá než pogratulovat soupeři.“

Branky a přihrávky: T. Novotný 2, Havlík, Kaláb, Kubík, Skalník (Havlík 2, T. Novotný 2, Daniel, Kaláb) – J. Chrást 2, M. Bartoň, J. Kubíček (Bartoň 2, Chalupa, Chrást, Peňáz, Švoma). Rozhodčí: Hájek, Fiksa. Vyloučení: 1:1 Využití: 1:1. Diváci: 10. Třetiny: 0:1, 3:2, 3:1. Křídla: Babjačok – Kubík, Kaláb – Loub, Švanda – Havlík, T. Novotný, Daniel – Skalník, Svatoň, Zavadil. Jámy: Benc – Bartoň, Hudeček, Chalupa, Chrást, Kubíček, Novotný, Peňáz, Stehlík, Švoma, Vrbas.

SKUPINA O 17. – 20. MÍSTO

OLEŠNÁ – OBYČTOV 3:3

Zhodnocení Pavla Sodomky (hráč, Olešná): „Už předem se z obou stran čekalo spíše velmi bojovné utkání, než oslnivá hra a technické finesy. To se potvrdilo. Brzy jsme inkasovali, ale dokázali jsme se otřepat a ihned vyrovnat. Do konce první části jsme ještě stačili vstřelit jednu branku a ve druhé třetině dokonce zvýšili svůj náskok na 3:1, což nám dávalo do dalšího průběhu zápasu velmi slibné šance. Nicméně soupeř dokázal čtyři vteřiny před druhou sirénou vyrovnat. V závěrečné třetině měl soupeř několik velkých šancí, které ovšem dokázal pochytat skvěle chytající Nečas. Zápas byl na konci hodně vyhecovaný, plný ostrých střetů, ale rozhodnutí nepřinesl.“

Zhodnocení Aleše Hrstky (zást. vedoucího mužstva, Obyčtov): „Po dvou třetinách bylo skóre vyrovnané. V té třetí jsme měli trvalou převahu, ale nebyli jsme schopni dát vítězný gól. Olešnou podržel dobře chytající brankář.“

Branky a přihrávky: Sodomka, Suchý, Sláma (Sodomka, Suchý) – Straka 2, Ondráček (Minář, B. Trčka). Rozhodčí: Hájek, Fiksa. Vyloučení 1:2. Diváci: 30. Třetiny: 1:2, 2:1, 0:0. Olešná: Nečas – Jelínek, Procházka, Řehoř, Beneš, Sláma – Balabán, Bárta, Kovařík, Ondráček, Petr Sodomka, Pav. Sodomka, Straka, Suchý, Svoboda. Obyčtov: J. Pazour – Hrstka, Chalupa, Jaitner, Králíček, Minář, Ondráček, T. Pazour, M. Pešek, Sochor, Sokol, Straka, Titauer, B. Trčka, Vácha.