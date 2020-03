Předčasný závěr sezony ještě stále těžce kouše. „Jsme všichni zklamaní, protože závěr sezony byl od nás slušný. Až do poslední chvíli jsme věřili, že Kopřivnici můžeme předstihnout. Jenže oni hráli moc dobře a bodovali,“ ocenil kvality soupeře kapitán Plamenů.

Příčin, proč po dlouhých letech bude Žďár ve vyřazovací části chybět, je podle něj více. „Nechytili jsme začátek soutěže, velkou bodovou ztrátu už jsme pak nedokázali dohnat. Druhá čtvrtina byla slušná, ale okolo Vánoc jsme znovu poztráceli strašně moc bodů,“ kaje se Pleva.

Tehdy ale jeho celek poznamenala kontumace vítězného utkání s posledními Moravskými Budějovicemi. „To byl určitě velký zlom. Stále si vybavuji okamžik, kdy jsme se to dozvěděli. Jak z toho byli všichni jak opaření.“

To se okamžitě projevilo. „Hned za dva dny jsme ve Valašském Meziříčí po dvou třetinách vedli 4:2. Jenže v té poslední jsme pětkrát inkasovali,“ mračí se ještě dnes třiatřicetiletý obránce.

A dodává k tomu: „Místo šesti získaných bodů jsme najednou byli v tabulce mínus šest. Tehdy nám týmy okolo nás začaly utíkat.“

Herně přitom hokejisté Žďáru na své protivníky určitě měli. „Prakticky s každým jsme hráli vyrovnané zápasy. Myslím si, že s většinou z nich jsme ani neměli zápornou bilanci,“ zdůraznil kapitán celku z města pod Santiniho Zelenou horou.

Z letošního ročníku, který rozhodně nebude pokládán za vydařený, se ale chce poučit. „To určitě musíme, abychom v následující sezoně hráli lépe. Mančaft rozhodně potřebuje posílit, především v obraně. V ní byl letos asi náš největší problém,“ domnívá se Martin Pleva.

Ten spočíval v první řadě v kvantitě. „Jednoduše řečeno nám chyběly kusy. Hráči na střídavé starty chodili až ve druhé polovině sezony,“ objasňuje zkušený bek.

I proto byl závěr sezony daleko lepší. „Vždyť předtím jsme někdy šli do zápasu jen se třemi klasickými obránci. Zbytek museli obstarat útočníci, kteří vzadu zaskakovali.“

Na dlouhý odpočinek, který jej nyní čeká, se kapitán Plamenů ani příliš netěší. „Volno po sezoně je už tak dost dlouhé. Hrát a užívat si play-off je super, kvůli tomu člověk dělá hokej. Je to nezvyk, ale věřím, že je to jen výjimka a za rok se do play-off znovu podíváme,“ doufá Martin Pleva.