Nováček v třebíčské sestavě Matouš Hrubec by rád navázal na úspěšnou štaci svého bratra Šimona a v Horácké Slavii chce ukázat svou kvalitu. Nicméně ve středečním domácím utkání s Benátkami nad Jizerou to jeho týmu nevyšlo, přestože dvakrát vedl o dvě branky.

Horácká Slavia Třebíč nakonec doma Benátkám podlehla 3:6. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Třebíč na svém ledě podlehla momentálnímu lídrovi Chance ligy 3:6. „Bylo to hodně o bruslení, stál proti nám kvalitní soupeř, což jsme věděli od začátku. Stejně tak i to, že to bude bolet a bude se to řezat,“ komentoval na pozápasovém klubovém pohovoru Matouš Hrubec.