Martine, jak se chystáte na rozjezd zbytku letošní sezony NHL?

Připravuji se pořád, ale na novou sezonu, za moře už neodletím. V klubu mi řekli, že další zápas, do kterého bych v ročníku naskočil, by už byl mým desátým. Tím by se mi, vzhledem k mé smlouvě, počítal jako se celý rok. Připravuji se tak dál v Česku.

To je poměrně zvláštní. Počítám, že je to asi více výhodnější pro klub než pro vás. Nejste z toho trošku zklamaný?

Lepší je to samozřejmě pro klub, ale smutný z toho tolik nejsem. Jsem především rád, že se mnou v Coloradu počítají i do budoucna. Kdybych odehrál více zápasů, bylo by to pro mě lepší, to je jasné, ale nyní se musím připravit na další sezonu.

Jak tedy svoji premiérovou sezonu v nejsledovanější hokejové lize světa hodnotíte?

Určitě jsem s ní byl spokojený, splnil se mi dětský sen. Odehrál jsem v NHL první zápas a vstřelil v ní také první gól. Dobře ale vím, že nesmím usnout na vavřínech. Musím na sobě dál pracovat a být připravený na další sezonu.

Zdálo se, že jste si poměrně rychle zvykl na přechod z farmy mezi světovou elitu?

Hokej v NHL je, jak to říci, chytřejší než na farmě. Navíc je v ní každý hráč neskutečně šikovný a chytrý, kdežto na farmě je to spíše o lítání. Paradoxně se mi tak lépe hrálo v NHL, na farmě se musí hrozně bruslit s pukem i bez puku.

Jak jste zapadl do kabiny „Lavin“?

Myslím si, že poměrně v klidu. Kluci jsou profíci, přijali mě do kabiny tak, jako bych byl za mořem už deset let, bylo to super. Jsem tam už druhý rok, navíc v kabině je i gólman Pavel Francouz, s kterým si tak mohu pokecat česky.

Prakticky to samé říkal o přijetí v kabině Caroliny i váš parťák ze Žďáru Martin Nečas. Z toho by se dalo usuzovat, že za mořem se na žádné mazáctví či partičky nehraje?

Souhlasím s Nečim, ale myslím, že to by asi potvrdil každý mladý kluk, co přišel do NHL. Žádné problémy jsem v tomto směru neměl, v kabině je výborná parta.

Předpokládám, že s dosavadním průběhem sezony asi panovala ve vedení vašeho klubu spokojenost?

Skončili jsme druzí v divizi a umístili se mezi nejlepší čtyřkou v konferenci. Kluci tak nemusí hrát předkolo play-off, což je rozhodně dobré.

S vašimi výkony panovala také spokojenost?

Během přerušení sezony mi z klubu volali do Čech. V první řadě se samozřejmě ptali, jak trénuji. K tomuto ročníku mi ale sdělili, že se mnou byli spokojení, prý jsem si odehrál svoje.

To vás určitě muselo zahřát?

Samozřejmě mě to potěšilo, ale rozhodně se budu chtít ve výkonnosti posouvat dál.

Už nějaký čas jsou tréninkové možnosti opět rozvolněné. Jak jste se připravoval v době nouzového stavu?

Prvních čtrnáct dní jsem dodržel karanténu, následně jsem si dal krátké volno. Poté jsme s Nečim začali trénovat u něho v garáži, kde jsme měli malou posilovnu.

Nyní už se ale vaše cesty rozejdou, že?

Ano, protože Neči brzy odlétá zpět za moře, kde s Carolinou dohraje sezonu. Já budu pokračovat v přípravě, byť vůbec nevím, kdy začne a co bude dál. Snažím se ale udržovat, na led budu dál dojíždět do Telče.

Loni v létě jste vyrazil na turnaj v malé kopané, máte něco podobného v plánu i letos?

To je dobrá otázka, nad tím jsem zatím ani příliš nepřemýšlel. Určitě bych ale chtěl něco podobného zopakovat. Musím se ovšem zeptat Colorada na schválení, protože se bojí případného zranění.

Dovolenou neplánujete?

Jsem rád doma v Česku a docela si to užívám. Přiznávám, že se mi nikam ani nechce.

Poslední červnový pátek jste se ve Žďáře zúčastnil akce vašeho mateřského oddílu „Odpoledne s Plameny“. Jak se vám líbila?

Byl jsem moc rád, že jsem se jí mohl zúčastnit. Udělalo mi radost, když přišlo tolik dětí. Moc bych si přál, aby se s mládeží ve Žďáře pracovalo tak, jako za nás s Nečim. Doufám, že celá akce pomohla tomu, aby byla podpora hokeji ze strany města taková, jakou si klub zaslouží.

Cítíte, že není dostatečná?

Vychovat dva kluky z jednoho ročníku do NHL, to se nepodaří daleko větším klubům nejen v Česku. Snad to otevře městu oči. Netvrdím, že je podpora od města malá, ale když to srovnám s jinými městy na Vysočině, mohla by být určitě vyšší.