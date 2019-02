Žďár nad Sázavou – Ještě pět kol zbývá odehrát v základní části letošního ročníku hokejové II. ligy – skupiny Střed. V sobotním 31. kole se z vítězství radovala všechna první tři mužstva tabulky. Vedoucí Havlíčkův Brod ovšem v Klatovech až díky nastavenému času. Třetí Moravské Budějovice naopak uspěly za tři body v Táboře.

V sobotním utkání 31. kola II. ligy – skupiny Střed si hokejisté Žďáru nad Sázavou (v bílém) bez větších problémů poradili s jihočeským Pískem. | Foto: Petr Nedvěd

Také hokejisté Žďáru měli za soupeře celek z jihu Čech. Proti poslednímu Písku dostali šanci další talentovaní mladíci z dorostu, přesto z toho byla jednoznačná výhra 5:1.



ŽĎÁR N. S. – PÍSEK 5:1

Místo obvyklé brankářské dvojice se tentokrát mezi tři tyče Plamenů postavil dorostenec Radosta a vedl si velice dobře. Úvodní dvacetiminutovku utkání poznamenala především série vyloučení na obou stranách. Ani jedna přesilová hra však brankou neskončila. Gólu se tak necelých sedm stovek diváků na Bouchalkách dočkalo až v úplném závěru první třetiny. V čase 19:46 si našel ideální místo ke střele kanonýr Štěpánek a povedenou trefou do horního rohu branky Písku otevřel skóre zápasu – 1:0.

V prostřední části mohl vedení domácích navýšit nejprve Konečný, ale stejně jako on, si na gólmana hostů nepřišel ani Jícha. Ke změně stavu tak došlo až ve 35. minutě. Střelu z mezikruží vypustil Kuřítko a domácí vedli o dvě branky. Následovalo vyloučení na straně hostů a Konečný zúročil výbornou nahrávku Krupky – 3:0. Pro patnáctiletého útočníka Žďáru to bylo podtrhnutí vydařené premiéry v dresu A týmu. To však ještě nebylo ze strany souboru trenéra Michala Konečného ve druhé třetině vše, minutu před koncem se z první nemýlil Peslar – 4:0. Šťastnému střelci však jeho úspěšná chvilka během okamžiku zhořkla. Bezprostředně po svém zásahu totiž obránce Žďáru nepříjemně narazil do mantinelu a poranil si rameno. Místo pokračování v dobře rozjetém utkání tak letošní žďárská posila zamířila na okamžité vyšetření do nemocnice.

V závěrečné třetině se hokejisté Písku dočkali snížení nepříznivého stavu. Ve 46. minutě měli hosté výhodu přesilové hry, střela Drdy z prostoru levého kruhu zamířila přesně pod pravou ruku gólmana Radosty – 4:1. Poslední gólový okamžik zápasu přišel pět minut před třetí sirénou. Těsně po uplynutí dvouminutového trestu jednoho z hostujících hráčů se kotouč dostal až na hokejku domácího útočníka Krupky, který střelou bez přípravy uzavřel skóre na konečných 5:1 pro druhý celek tabulky.

„Po dnešním utkání jsem moc spokojený s výkony mladých hráčů, kteří dostali šanci. V brance podal výborný výkon Honza Radosta, ale nezklamali ani ostatní. Pokud na sobě budou dál pracovat, určitě dostanou i další příležitosti. Jinak to ale vůbec nebyl jednoduchý zápas, rozhodla jej druhá třetina, kdy jsme se střelecky prosadili,“ pochvaloval si po utkání trenér Plamenů Michal Konečný.

Ve středu čeká na jeho svěřence o poznání tvrdší oříšek. K souboji dvou nejlepších celků soutěže, okořeněnému příchutí derby, totiž vyrazí do Havlíčkova Brodu. Souboj má úvodní hvizd v 18.00.

Branky a nahrávky: 20. Štěpánek, 35. Kuřítko (Jícha, Kolda), 37. Konečný (Krupka, Kovářů), 39. Peslar (Štěpánek, Pytlík), 55. Krupka (Kovářů, Konečný) – 46. Drda (Hřebíček). Rozhodčí: Maršálek – Kleprlík, Otáhal. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 679. Třetiny: 1:0, 3:0, 1:1. Žďár nad Sázavou: Radosta – Pleva, Lojek, Poizl, Peslar, Sedláček, Kolda, Klodner – Štěpánek, Vítek, Pytlík, Kuřítko, Bureš, Jícha, Gregar, Stehlík, Kunstmüller, Kovářů, Konečný, Krupka.

Další výsledky 31. kola II. ligy – skupiny Střed: Nymburk – David Servis České Budějovice 2:3, Kolín – Pelhřimov 2:3, Klatovy – Havlíčkův Brod 5:6 pp, Tábor – Moravské Budějovice 1:2.



1. H. Brod 31 20 3 2 6 162:90 68

2. ŽĎÁR N. S. 31 19 3 2 7 141:105 65

3. M. Budějovice 30 16 3 1 10 118:95 55

4. Kolín 31 15 3 3 10 101:84 54

5. Tábor 31 16 1 2 12 101:94 52

6. Klatovy 31 11 3 3 14 109:140 42

7. Nymburk 31 10 2 5 14 104:108 39

8. D. servis ČB 30 9 3 3 15 107:122 36

9. Pelhřimov 31 10 1 1 19 109:144 33

10. Písek 31 5 1 1 24 70:140 18



Program 32. kola (středa 7. února): Havlíčkův Brod – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (18.00), Moravské Budějovice – Klatovy, David Servis České Budějovice – Tábor, Písek – Kolín, Pelhřimov – Nymburk.