EXTRALIGA

LÍSEK – ZELENÁČI 3:12

Branky a nahrávky: Kašuba 2, Šimeček (Blaha, Vokurka) – Chocholáč ml. 5, Chmelíček 3, E. Flígl 3, Hájek (Hůrka 3, R. Smrček 3, Chocholáč ml. 2, Černý, J. Flígl, Hájek). Třetiny: 1:4, 0:5, 2:3. Nejlepší hráči: Šimeček – Chocholáč ml..

V. K. Ž. – TRPÍN 7:4

Branky a nahrávky: Šmída 2, V. Sedler, V. Sedler st., Sklaník, M. Šantora, Šejnoha (Klusák, T. Sedler, V. Sedler st., Sklaník, Šejnoha, Vávra) – Březina, Gracias, Koudelka, Kuchař (Gracias, Král). Třetiny: 1:1, 5:0, 1:3. Nejlepší hráči: Klusák – Sáblík.

PÍSEČNÉ – SÁDEK 2:12

Branky a nahrávky: R. Sklenář, Jíra (Prudký, Zbytovský) – Imramovský 2, Dvořák 2, Stoček 2, Žďánský, Hrnčíř, Kabelka, Pošvic, Ptáček, Radiměřský (Pošvic 2, Ptáček 2, Stoček 2, Žďánský 2, Haupt, Imramovský, Kabelka). Třetiny: 2:4, 0:6, 0:2. Nejlepší hráči: Z. Sklenář – Imramovský.

BYSTŘIČTÍ SOKOLI – STRACHUJOV 2:3 sn

Branky a nahrávky: Unzetig, Petr (J. Svoboda, Mich. Svoboda) – Ročárek, Hejtmánek, rozh. nájezd Hejtmánek (Šmahel, P. Jun). Třetiny: 0:0, 2:2, 0:0. Nejlepší hráči: Petr – Ročárek.

1. Sádek 13 12 0 0 1 111:43 36

2. Strachujov 13 9 2 0 2 91:52 31

3. Bystř. Sokoli 13 8 1 1 3 77:46 27

4. V. K. Ž. 13 8 0 1 4 77:58 25

5. Písečné 13 5 0 1 7 59:72 16

6. Trpín 13 4 0 0 9 54:84 12

7. Zelenáči 13 2 0 0 11 57:87 6

8. Lísek 13 1 0 0 12 42:126 3

1. LIGA

NOVÁ VES – NYKLOVICE 4:2

Branky a nahrávky: Horký 3, Kejda (Kejda 2, Horký) – M. Dostál, V. Pachovský (Štětina, Bárta). Třetiny: 2:0, 0:1, 2:1. Nejlepší hráči: Horký – Bárta.

KOROUŽNÉ – BUKOV 0:10

Branky a nahrávky: T. Trávníček 3, Kubský 2, Šebek ml., P. Šikula, J. Trávníček, Josef Večeřa, Jar. Veřeřa ml. (J. Trávníček 2, Jar. Večeřa ml. 2, Svoboda ml., P. Šikula, T. Trávníček, Zbořil). Třetiny: 0:4, 0:3, 0:3. Nejlepší hráči: Sova – T. Trávníček.

BOLKS – PIKÁREC 4:5

Branky a nahrávky: D. Krytinář, V. Krytinář, J. Vojta, Zechmeister (S. Balák, V. Krytinář, Pařil, Zechmeister) – Chrást 2, J. Broža, Kovář, L. Jaša (Holubář, L. Jaša). Třetiny: 0:1, 1:2, 3:2. Nejlepší hráči: Zechmeister – Odehnal.

OPAJDA – ROŽNÁ 11:4

Branky a nahrávky: Jokl 3, Klepárník 3, M. Vitula 2, Střešňák, Červenka, Ptáček (Střešňák 2, Vybíral, Červenka, Klepárník, R. Vitula) – T. Sýkora, Pavel Sýkora, Soudek, Petr Sýkora (P. Kučera, Kunc, T. Sýkora). Třetiny: 3:3, 3:1, 5:0. Nejlepší hráči: Klepárník – Pavel Sýkora.

1. Nová Ves 12 11 0 0 1 93:38 33

2. Opajda 12 10 0 1 1 82:39 31

3. Bukov 12 7 1 0 4 55:27 23

4. Pikárec 11 7 0 0 4 47:43 21

5. Nyklovice 12 4 1 1 6 61:54 15

6. Bolks 12 3 2 1 6 44:52 14

7. Rožná 11 4 0 1 6 58:66 13

8. Maoři 11 2 0 0 9 41:69 6

9. Koroužné 11 0 0 0 11 23:116 0

Program 14. kola BHL (pátek 24. – neděle 26. ledna): Rožná – Nová Ves (pá, 21.15), Nyklovice – Koroužné (so, 11.00), Pikárec – Opajda (so, 13.00), Trpín – Lísek (so, 15.00), Písečné – V. K. Ž. (so, 20:00), Sádek – Strachujov (ne, 17.00), Zelenáči – Bystřičtí Sokoli (ne, 19.00), Bukov – Maoři (ne, 21.00).