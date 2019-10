BYSTŘICKÁ HOKEJOVÁ LIGA

EXTRALIGA

BYSTŘ. SOKOLI – PÍSEČNÉ 5:4 sn

Branky a nahrávky: Martin Svoboda 3, Horák, rozh. nájezd Martin Svoboda (Sís 2,Palosz, Sádecký) – Jíra, Kalina, Prudký, Zbytovský (P. Pokorný, Pospíšil, J. Sklenář, Zbytovský). Třetiny: 0:1, 3:1, 1:2 – 0:0. Nejlepší hráči: Horák – Vystrčil.

STRACHUJOV – TRPÍN 10:4

Branky a nahrávky: Hejtmánek 3, Lorenc 2, Šmída 2, Bednář, I. Podsedník, Mrkos (Berger 2, Hejtmánek 2, Bednář, Lorenc, I. Podsedník) – Bruha, Jak. Gracias, Jindra, Sochora (Sochora 2, Tocháček). Třetiny: 1:3, 5:1, 4:0. Nejlepší hráči: I. Podsedník – Sochora.

SÁDEK – ZELENÁČI 9:4

Branky a nahrávky: Vápeník 3, Radiměřský 2, Popelka, Ptáček, Říčan, Stoček (Ptáček 4, Imramovský, Kabelka, Říčan) – Chmelíček 2, Černý, Chocholáč ml. (Císař, E. Flígl, Chocholáč ml.). Třetiny: 3:0, 4:2, 2:2. Nejlepší hráči: Ptáček – Chmelíček.

LÍSEK – V. K. Ž. 5:9

Branky a nahrávky: Prudký 2, Dvořák, Šimeček (Mrkos, Šimeček) –Šmída 2, Šejnoha 2, Oliva, Klusák, V. Sedler ml., Sklaník, J. Sedler (Oliva, Preisler, J. Sedler, T. Sedler, V. Sedler ml., Sklaník, Svoboda, Šejnoha). Třetiny: 0:2, 1:3, 4:4. Nejlepší hráči: Prudký – T. Sedler.

1. LIGA

BOLKS – NYKLOVICE 2:9

Branky a nahrávky: J. Krytinář, Žvátora (J. Krytinář, Voneš) – Heger 4, P. Pachovský 2, Novotný, Dufek, Koutný (Novotný 3, M. Dostál 2, Neumann 2, Hřebec, Štětina). Třetiny: 0:0, 0:3, 2:6. Nejlepší hráči: Klusák – Heger.

BUKOV – OPAJDA 4:6

Branky a nahrávky: Šebek ml. 2, F. Šikula, Tulis (J. Trávníček 2, F. Šikula, Tulis) – Jokl 2, Holcman, P. Hájek, Novák, Černý (Jokl, Janda, Novák, Vitula). Třetiny: 2:2, 2:0, 0:4. Nejlepší hráči: Šebek ml. – Jokl.

MAOŘI – NOVÁ VES 3:10

Branky a nahrávky: Jinek, Dostál, Solař (Jinek, Novotný, Teplý) – Kejda 5, Vojtěch 2, Hatlák, Horký, Hudec (Horký 4, Dohnal 2, Glos, Hudec, Štěpánek). Třetiny: 0:2, 1:3, 2:5. Nejlepší hráči: Liška – Kejda.

ROŽNÁ – PIKÁREC 5:9

Branky a nahrávky: Pavel Sýkora 2, Petr Sýkora, T. Sýkora, Soudek (T. Sýkora 3, Vyžrálek) – Lub. Jaša 2, Jar. Vařejka 2, Lad. Jaša, P. Jaša, Krejčí, Polák, Jind. Vařejka (Lub. Jaša 2, Broža, Krejčí, Polák). Třetiny: 1:1, 3:4, 1:4. Nejlepší hráči: T. Sýkora – Lub. Jaša.

Program 3. kola (pátek 25. – neděle 27. října): Lísek – Sádek (pá, 21.15), V. K. Ž. – Bystřičtí Sokoli (so, 13.00), Opajda – Nyklovice (so, 15.00), Písečné – Strachujov (so, 17.00), Koroužné – Maoři (ne, 16.00), Nová Ves – Bukov (ne, 18.00), Trpín – Zelenáči (ne, 20.00).