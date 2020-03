PÍSEČNÉ – SÁDEK 2:10

Branky: Z. Sklenář, Bukal – Stoček 3, Ptáček 2, Radiměřský 2, Hrnčíř, Imramovský, Pošvic. Třetiny: 0:4, 2:3, 0:3. Nejlepší hráči: Vystrčil – Stoček. Konečný stav série: 0:2.

BY. SOKOLI – STRACHUJOV 6:2

Branky: Horák, Petr, Sís, V. Svoboda, Michal Svoboda, Marek Svoboda – Šmahel, Vetešník. Třetiny: 2:0, 1:2, 3:0. Nejlepší hráči: Pech – Sáblík. Konečný stav série: 2:0.

EXTRALIGA – PLAY-OUT

V. K. Ž. – ZELENÁČI 6:4

Branky: Skalník 3, M. Svoboda, V. Sedler ml., T. Svoboda – Císař 2, Chmelíček, R. Smrček. Třetiny: 0:1, 3:2, 3:1. Nejlepší hráči: V. Sedler st. – Císař.

LÍSEK – TRPÍN 6:7 sn

Branky: Šejnoha 3, Blaha, Kašuba, Vondra – Jakub Gracias 2, Bílek, Píštěk, Prudký, Čípek, rozhodující nájezd Koudelka. Třetiny: 1:1, 3:2, 2:3. Nejlepší hráči: Prudký – Břenek.

1. V. K. Ž. 2 2 0 0 0 11:4 6

2. Zelenáči 2 1 0 0 1 9:9 3

3. Trpín 2 0 1 0 1 7:11 2

4. Lísek 2 0 0 1 1 9:12 1

1. LIGA ČTVRTFINÁLE

NOVÁ VES – MAOŘI 10:3

Branky: Kejda 4, Vojtěch 3, Bojanovský, Brychta, Horký – Dostál, Malimánek, Teplý. Třetiny: 4:0, 0:1, 6:2. Nejlepší hráči: Vojtěch – Sláma. Stav série: 1:0.

OPAJDA – NYKLOVICE 2:7

Branky: M. Vitula, R. Vitula – Jonáš 2, M. Dostál, Neumann, Novotný, Štětina, Dvořáček. Třetiny: 0:0, 1:4, 1:3. Nejlepší hráči: Střešňák – Novotný. Stav série: 0:1.

BUKOV – ROŽNÁ 2:0

Branky: Tulis, J. Večeřa ml. Třetiny: 1:0, 0:0, 1:0. Nejlepší hráči: Matoušek – Hloušek. Stav série: 1:0.

PIKÁREC – BOLKS 6:2

Branky: Holubář 3, Uhlíř 2, Havelka – J. Krytinář 2. Třetiny: 1:1, 2:1, 3:0. Nejlepší hráči: Uhlíř – Bouška. Stav série: 1:0.

Program play-off BHL (sobota 7. a neděle 8. března): Pikárec – Bolks (so, 13.00), Maoři – Nová Ves (so, 15.00), V. K. Ž. – Zelenáči (so, 17.00), Opajda – Nyklovice (ne, 16.00), Rožná – Bukov (ne, 18.00).