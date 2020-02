V nejvyšší soutěži slibovaly semifinálové série vyrovnanou podívanou. V prvních zápasech byl však opak pravdou. Strachujov držel s Bystřickými Sokoly krok pouze v úvodní dvacetiminutovce. V dalších dvou už pak se svým soupeřem vůbec nestíhal. Ve druhém utkání Sádek zdolal Písečné podobně suverénním způsobem.

EXTRALIGA – SEMIFINÁLE

SÁDEK – PÍSEČNÉ 7:1

Branky a nahrávky: Pošvic 3, Hrnčíř, Imramovský, Stoček, Stix (Ptáček 3, Imramovský 2, Stoček, Stix) – Zbytovský (R. Sklenář). Třetiny: 2:1, 2:0, 3:0. Nejlepší hráči: Imramovský – R. Sklenář. Stav série: 1:0.

STRACHUJOV – BYSTŘIČTÍ SOKOLI 2:12

Branky a nahrávky: I. Podsedník 2 (Hutlas, Zdražil) – Čermák 4, Sádecký 3, Doležal 2, Petr, Marek Svoboda, Martin Svoboda (Sís 5, Doležal 3, Sádecký 3, Martin Svoboda). Třetiny: 2:2, 0:4, 0:6. Nejlepší hráči: M. Jun – Sádecký. Stav série: 0:1.

1. LIGA

OPAJDA – KOROUŽNÉ 4:3

Branky a nahrávky: Jokl, P. Hájek, R. Vitula, Navrátil (Urbánek, Červenka, Vybíral, Kobza) – Loukota, Kalda, Procházka (Kintr, Procházka). Třetiny: 2:2, 0:0, 2:1. Nejlepší hráči: Škorpík – Metela ml..

BOLKS – MAOŘI 5:1

Branky a nahrávky: V. Krytinář 2, Kvasnica, Řehůřek, K. Vojta (Kvasnica, D. Krytinář, Pavlíček) – Zavadil. Třetiny: 1:0, 2:1, 2:0. Nejlepší hráči: D. Krytinář – Štourač.

PIKÁREC – BUKOV 2:3 sn

Branky a nahrávky: Polák, L. Jaša (O. Broža, L. Jaša) – F. Šikula, P. Šikula, (T. Trávníček, Josef Večeřa). Třetiny: 0:1, 1:0, 1:1. Nejlepší hráči: Odehnal – Matoušek.

ROŽNÁ – NYKLOVICE 5:3

Branky a nahrávky: Hanus, O. Kroupa, P. Kučera, P. Sýkora, T. Sýkora (J. Kroupa, Kunc, T. Sýkora) – Koutný 2, Štetina (M. Dostál, Jonáš, Koutný). Třetiny: 3:1, 1:1, 1:1. Nejlepší hráči: Doucek – Koutný.

1. Nová Ves 16 15 0 0 1 131:56 45

2. Opajda 16 12 0 1 3 101:64 37

3. Bukov 16 10 2 0 4 79:32 34

4. Pikárec 16 8 0 1 7 65:73 25

5. Bolks 16 6 2 1 7 66:67 23

6. Rožná 16 7 0 1 8 87:93 22

7. Nyklovice 16 5 1 1 9 75:71 18

8. Maoři 16 4 0 0 12 58:89 12

9. Koroužné 16 0 0 0 16 34:151 0

Program semifinále Extraligy, play-out a čtvrtfinále 1. ligy (pátek 28. února – neděle 1. března): Trpín – Lísek (pá, 21.15), Nová Ves – Maoři (so, 11.00), Pikárec – Bolks (so, 13.00), Bukov – Rožná (so, 15.00), V. K. Ž. – Zelenáči (so, 17.00), Písečné – Sádek (ne, 16.00), Bystřičtí Sokoli – Strachujov (ne, 18.00), Opajda – Nyklovice (ne, 20.00).