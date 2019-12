Branky a nahrávky: Sedlář (Píštěk) – Ročárek 2, Šmahel 2, Coufal, Hutlas, Lorenc, I. Podsedník (Hejtmánek 3, Bednář, Komínek, I. Podsedník, Ročárek). Třetiny: 0:5, 0:2, 1:1. Nejlepší hráči: Březina – Ročárek.

V. K. Ž. – LÍSEK 10:4

Branky a nahrávky: T. Sedler 2, Šejnoha 2, Šmída 2, Poliačik, J. Sedler, V. Sedler ml., T. Svoboda (Šejnoha 4, J. Sedler 2, Preisler, T. Sedler) – P. Svoboda 2, Navrátil, Šejnoha (Prudký 2, Šejnoha, Vokrka). Třetiny: 1:2, 5:1, 4:1. Nejlepší hráči: M. Svoboda – Kašuba.

ZELENÁČI – SÁDEK 2:5

Branky a nahrávky: Schejbal, Císař (Miček) – Pošvic 3, Kabelka, Stix (Imramovský 2, Ptáček 2, Báča). Třetiny: 0:2, 0:1, 2:2. Nejlepší hráči: Jaromír Chocholáč starší – Lukáš Pošvic.

PÍSEČNÉ – BYSTŘIČTÍ SOKOLI 0:2

Branky a nahrávky: Horák, Sádecký (Michal Svoboda, Martin Svoboda). Třetiny: 0:0, 0:2, 0:0. Nejlepší hráči: Vystrčil – Pech.

1. Sádek 8 8 0 0 0 60:24 24

2. Bystř. Sokoli 9 7 1 0 1 55:26 23

3. Strachujov 9 6 1 0 2 67:40 20

4. V. K. Ž. 9 5 0 1 3 58:47 16

5. Trpín 9 3 0 0 6 34:60 9

6. Písečné 8 2 0 1 5 35:43 7

7. Lísek 9 1 0 0 8 33:78 3

8. Zelenáči 9 1 0 0 8 41:65 3

1. LIGA

PIKÁREC – BUKOV 2:1

Branky a nahrávky: L. Jaša, Kovář (Broža) – P. Šikula (Tulis). Třetiny: 0:0, 1:0, 1:1. Nejlepší hráči: Kovář – Matoušek.

NYKLOVICE – ROŽNÁ 3:8

Branky a nahrávky: Heger, M. Dostál, Novotný (Dufek) – Trávníček 2, Vyžrálek 2, J. Kučera, T. Sýkora, Pavel Sýkora, Petr Sýkora (T. Sýkora 5, Korbička, Pavel Sýkora). Třetiny: 2:1, 0:3, 1:4. Nejlepší hráči: L. Dostál – Klusák.

MAOŘI – BOLKS 4:6

Branky a nahrávky: Malimánek 2, Zavadil, Teplý (Solař 2, M. Jinek, Sláma) – Zechmeister 2, Řehůřek 2, V. Krytinář 2 (Farza 2, Zechmeister 2, J. Krytinář, Řehůřek). Třetiny: 3:3, 1:1, 0:2. Nejlepší hráči: M. Jinek – Dinga.

1. Nová Ves 8 7 0 0 1 62:30 21

2. Opajda 7 6 0 1 0 37:18 19

3. Pikárec 8 5 0 0 3 31:28 15

4. Bukov 8 4 1 0 3 34:20 14

5. Bolks 7 3 1 0 3 28:31 11

6. Nyklovice 8 3 0 1 4 38:33 10

7. Rožná 7 3 0 0 4 44:41 9

8. Maoři 8 1 0 0 7 29:48 3

9. Koroužné 7 0 0 0 7 15:69 0

Program 10. kola BHL (čtvrtek 12. – neděle 15. prosince): Maoři – Opajda (čt, 19.45), Bukov – Bolks (pá, 21.15), Koroužné – Nová Ves (so, 11.00), Nyklovice – Pikárec (so, 13.00), Sádek – Lísek (so, 15.00), Strachujov – Písečné (ne, 16.00), Zelenáči – Trpín (ne, 18.00), Bystřičtí Sokoli – V. K. Ž. (ne, 20.00). (poh)