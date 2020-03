Petře, máte za sebou druhou sezonu v anglickém Peterborough Phantoms, jak jste s ní byl spokojený?

Těžko hodnotit, protože člověk si vždycky říká, že to může být ještě lepší. Letos jsem měl období, kdy mi sám trenér říkal, že se mu líbí, jak hraji. I já jsem se tak cítil. Na druhou stranu hrajeme na čtyři pětky, takže na led se nedostávám tak, jako borci v jiných týmech, co jsou na ledě každé druhé střídání. Bodů tak asi těžko mohlo být více.

Jakým stylem se vlastně na britských ostrovech hraje?

Obecně se tu preferuje kanadský styl, protože tu všichni ke Kanadě hodně vzhlíží. Z toho důvodu kanadské hráče zvou do nejvyšší soutěže, která je vlastně obdobou NHL. Působit v ní může kterýkoliv klub, pokud na to má finanční prostředky. Působí v ní ale jen deset mančaftů, protože více si jich to dovolit nemůže.

Pro technické hráče tu tedy moc místa není?

Na nějaké extra kombinace do prázdné branky by člověk musel do lajny chytit hodně dobré spoluhráče. Spíše se hraje styl nahodit do pásma, srazit se, ideálně se ještě porvat a střídat. (směje se) Někteří mě tu kritizují, že se moc nervu, ale jeden zlomený prst a anglické zdravotnictví mi bohatě stačily.

Můžete to rozvést?

S tím českým se to vůbec nedá srovnávat, hlavně co se přístupu týká. Každý, kdo zdravotnictví u nás kritizuje, by měl vyjet ven, aby si udělal obrázek. Proto se snažím rvačkám vyhýbat.

Ale diváci na ostrovech asi mají tento způsob hry rádi?

Kolikrát je to až komické. S prominutím šmatlák, který má v sezoně sotva dvě nahrávky, se v zápase, kde jinak nic nevytvořil, porve a oni ho pak vyhlásí nejlepším hráčem toho utkání.

Jaký je jinak život ve dvousettisícovém Peterborough?

Na počet obyvatel je tu procentuálně nejvíce přistěhovalců, město mě příliš nezaujalo. Ani životní styl se mi tu příliš nelíbí, proto neplánuji, že bych tu zůstal. Já mám rád spíše moře, proto třeba v Austrálii se mi líbilo daleko víc. Tam bych si uměl představit, že tam zůstanu natrvalo. Ale v Anglii si zahraji zajímavý hokej, vydělám nějaké peníze a vrátím se domů.

Takže plánujete tu zůstat i v další sezoně?

Smlouvu na příští ročník mám podepsanou, ale co se bude dít dál, to je otázka. Třeba nám řeknou, že se tu hrát nebude, nebo se také vrátím domů a už nebudu moci zpět.

Jak se vlastně na životě v Británii projevuje současná situace?

Vláda tady k tomu přistoupila velice zvláštním způsobem, takže dlouho se tu vlastně nic nedělo. Až včera poprvé jsem si všiml, že obchody jsou poloprázdné. Jinak se to tu vůbec neřešilo. Premiér Boris Johnson prohlásil, že bude lepší, když se všichni nakazí a pak se alespoň rychle vyléčí. Až teprve nyní od toho ustupují a budou to řešit jinak.

Vy jste sezonu dohráli?

Ještě před týdnem jsme hráli, ale pak, až pod tlakem hráčů, byla sezona dvě kola před koncem ukončena. Ale opravdu jen proto, že se ozývali hráči, kteří hrát nechtějí, navíc i některé týmy se domluvily mezi sebou a k zápasům nenastoupily. Vedení naší ligy, ale i té nejvyšší, soutěže chtěly dohrát, vůbec nic v tomto směru neřešily.

Nyní jste ještě v Anglii, kdy se vrátíte zpět do Česka?

Kdy se vrátím, to zatím nevím. Letenku mám placenou od klubu, ale přítelkyně ne, proto ještě chvíli počkáme. Z letenek se teď stal velký byznys, ohromně zdražily.

Všechno nasvědčuje tomu, že si letos ani nezahrajete v dresu Svratky vás oblíbený fotbal?

To by mě hodně mrzelo. Za týden oslavím třicáté narozeniny, proto jsem si naplánoval ve Svratce oslavu. Měla být v dubnu po jednom domácích sobotních zápasů. Takhle to ale vypadá, že asi padne.

Navíc loni jste se Svratkou postoupil do 1. B třídy, jak jste se těšil na krajskou premiéru?

O to je to mrzutější. Chtěl jsem si splnit sen a konečně kopat něco jiného, než jen okres. Hrozně rád bych si zahrál, ale moc to nevypadá. To samé se týká i malé kopané.