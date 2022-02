Tisícovka diváků v sobotu viděla v KHNP Aréně doslova šachovou partii, v níž se na první branku čekalo až do závěru prostřední části. To hokejisté Litoměřic využili přesilovou hru, když je do vedení dostal Kracík.

Ideální příležitost k vyrovnání měla Horácká Slavia před polovinou závěrečné periody. To putovali současně na trestnou lavici hned dva hráči hostů a celek z Vysočiny tak měl k dispozici dvouminutovou hru pěti proti třem.

Jenže z ní, ani z dalších možností Třebíč nic nevyužila, tři body tak putovaly do města známého pod přízviskem Zahrada Čech.

„Podle mého jsme měli více příležitostí, ty situace jsme však vyřešili špatně. Klukům mohu těžko něco vyčítat, zápas odmakali, ale naše kvalita nebyla taková, abychom vstřelili branku,“ hodnotil utkání asistent trenéra Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

Hodně bláznivý zápas sehráli hráči jihlavské Dukly na ledě Frýdku-Místku. První třetina jim totiž vůbec nevyšla, když hned třikrát inkasovali – 3:0.

Jenže prostřední část přinesla totožnou situaci, ovšem s tím rozdílem, že tentokrát vstřelil tři góly klub z Vysočiny- 3:3.

Ve třetí třetině šli domácí znovu do vedení. Přesná trefa Harkabuse minutu a půl před třetí sirénou znamenala, že zápas muselo rozhodnout prodloužení. V jeho čtvrté minutě se s trochou štěstí prosadil domácí Kurovský – 5:4.

HOKEJOVÁ CHANCE LIGA - 47. kolo

TŘEBÍČ - LITOMĚŘICE 0:1

Branky a nahrávky: 39. Kracík (Výtisk). Rozhodčí: Petružálek, Hucl – Polák, Otáhal. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 1 000. Třetiny: 0:0, 0:1, 0:0. Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Hunkes, Mlčák, M. Furch, L. Forman, Tureček, Poizl, Popela – Meluzín, L. Bittner, Psota – Střondala, Nedvídek, Šťovíček – D. Sklenář, D. Michálek, Krliš – Gajarský, Vodný, M. Zabloudil.



FRÝDEK-MÍSTEK - JIHLAVA 5:4 pp

Branky a nahrávky: 4. Krenželok (Bartoš, Šedivý), 7. Šedivý, 14. Kurovský (Zbořil, Lyszczarczyk), 55. Lyszczarczyk (Teper, Komorski), 64. Kurovský (Šedivý) – 23. Illéš (Cachnín), 24. Havránek (Menšík, Eliáš), 39. Illéš (Kowalczyk), 59. Harkabus (Čachotský, Zadražil) Rozhodčí: Skopal, Koziol – Měkýš, Vašíček. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci 877. Třetiny: 3:0, 0:3, 1:1 – 1:0. Dukla Jihlava: Žukov – Bilčík, Mareš, Kowalczyk, Rutar, Kachyňa, Zeleňák, Eliáš – Čachotský, Skořepa, Čermák – Harkabus, Zadražil, Helt – Cachnín, Juda, Illéš – Havránek, Menšík, Seman.