BOHDALEC – PŘIBYSLAV 1:3

Branky a nahrávky: L. Jaša – M. Neubauer, L. Svoboda, R. Teml (Forman, P. Svoboda, M. Teml). Třetiny: 0:0, 0:3, 1:0. Nejlepší hráči: Hořínek – M. Teml.

RUDOLEC – ŘEČICE 9:0

Branky a nahrávky: L. Šerejch 3, T. Vomela 2, Boháček, Klimeš, Vojtěch Musil, Ptáček (Boháček 4, B. Křesťan, R. Vomela, Zelený). Třetiny: 5:0, 2:0, 2:0. Nejlepší hráči: Boháček – M. Šacl.

PAVLOV – VATÍN 1:13

Branky a nahrávky: J. Chmelař (Tesáček, Kabelka) – L. Váša 3, J. Váša 3, L. Šíma 2, J. Štěpánek, Pešek, Mokrý, Kondrát, Hubený (J. Štěpánek 4, Pešek 3, Láznička 2, J. Váša 2, L. Váša, Kondrát). Třetiny: 0:4, 1:5, 0:4. Nejlepší hráči: Chmelař – Šíma.

OSTROV N. O. – NOVÁ VES 6:1

Branky a nahrávky: Havlíček 3, Němec 2, Jan Burian (Fňukal, Havlíček, Němec, Stanislav Pelikán) – Babjačok. Třetiny: 2:0, 1:0, 3:1. Nejlepší hráči: Los – Babjačok.

ZNĚTÍNEK – ŠKRDLOVICE 7:2

Branky a nahrávky: J. Vaněk 3, J. Hejl, J. Hrdlička, M. Nevěčný, J. Weinhofer (M. Nevěčný 2, P. Křehlík, D. Toman, J. Vaněk) – P. Jun ml., M. Šmahel (P. Jun ml., T. Pazour). Třetiny: 2:0, 4:0, 1:2. Nejlepší hráči: P. Vaněk – Sáblík.

SLAVKOVICE – VESELÍČKO 2:10

Branky a nahrávky: Nekvinda, Sáblík (Zdražil, Jaitner) – Hromádka 2, L. Klement 2, Pospíchal 2, Bořil, Holcman, Kaláb, Svatoň (Bořil 2, Holcman, Kaláb, Kasal, Klement, Svatoň, Šorf). Třetiny: 1:1, 0:2, 1:4. Nejlepší hráči: Zbyněk „Santy“ Starý – Pospíchal.

1. Přibyslav 6 6 0 0 33:11 12

2. Vatín 6 5 1 0 36:15 11

3. Rudolec 6 3 1 2 31:19 7

4. Světnov 5 3 0 2 24:16 6

5. Bohdalec 5 3 0 2 21:15 6

6. Ostrov 5 3 0 2 21:15 6

7. Znětínek 6 3 0 3 27:22 6

8. Veselíčko 5 2 0 3 26:25 4

9. Škrdlovice 5 2 0 3 14:20 4

10. Nová Ves 6 2 0 4 21:31 4

11. Slavkovice 6 1 0 5 13:32 2

12. Řečice 6 1 0 5 11:32 2

13. Pavlov 5 1 0 4 10:35 2

Program 7. kola VHL (sobota 23. a neděle 24. listopadu): Nová Ves – Pavlov (so, 6.00), Přibyslav – Ostrov n. O. (so, 17.00), Škrdlovice – Rudolec (so, 18.45), Světnov – Slavkovice (so, 20.30), Veselíčko – Znětínek (ne, 7.45), Řečice – Bohdalec (ne, 17.00), tým Vatína má volno.