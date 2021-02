Výkon talentovaného brankáře z Ruska vyzdvihli po utkání oba hodnotící trenéři. „Maks podal výborný výkon a měl skvělé zákroky, kdežto litoměřičtí brankáři zas tak dobrý den neměli,“ povídal za domácí pro klubový web asistent Karel Nekvasil. „Domácí gólman podal výborný výkon, to je pravda,“ doplnil ho litoměřický trenér Daniel Tvrzník.

A to byla zřejmě i alfa a omega sobotního mače. Samozřejmě je ale potřeba také zmínit, že chválu zaslouží i jihlavští střelci, kteří dopravili do hostující branky šest puků. Těší i důležité body, které po nepříliš přesvědčivých výsledcích z posledních týdnů přišly vhod. „Vítězství, bodové prosazení hráčů i Maksova nula nám pomůže do dalších zápasů, zvedne nás to a budeme hrát tak, jak bychom si představovali pro play-off,“ věří v lepší zítřky Nekvasil.

Ovšem k tomu, aby tomu tak bylo, musí jeho hráči spoustu věcí vylepšit. O jedné ví moc dobře, tu jim koučové neustále připomínají. A to je časté vylučování, které si Jihlavští neodpustili ani v sobotu. Devět trestů je moc.

A když se nedaří ani při vlastních přesilovkách, je hra mnohem složitější. „Takhle se hrát prostě nedá,“ zlobil se Karel Nekvasil. „Brzdí nás to, jelikož se dostáváme do tlaku a uděláme zbytečný faul. Přesilovky také nefungují tak, jak bychom chtěli, i když jsme jednu využili. Měli jsme tam jednu „perfektní“, kdy jsme asi třikrát ztratili puk na útočné modré a ještě jsme málem dostali gól,“ dodal jeden z trenérů Dukly, jehož tým tuto středu čeká duel velmi sledovaný. Domácí derby s Třebíčí.