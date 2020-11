Třebíč to měla na svém ledě dobře rozehrané. Výtečný byl start a bleskový gól Ferdy, na který navázal zanedlouho i krásnou střelou do horního růžku Psota. A přestože i hosté využili jedné mezírky v domácí obraně, důrazný Bittner těsně před pauzou zvýšil na 3:1.

Jenže zbytek zápasu hráčům s bílou hvězdou na hrudi vůbec nevyšel. Sice párkrát také zahrozili, zejména Bittner byl v dobrých šancí, ale jejich náskok se kvůli špatným nástupům do druhé a třetí části rozplynul!

Benátky dostal zpět do hry šikovnou tečí Šír. A v poslední části už to byl třebíčský zmar. Po vyrovnání Kolmanna se Třebíči nevyplatila nedisciplinovanost. V přesilovce udeřil přízemní střelou Najman, na 5:3 zvýšil v další početní výhodě po efektivní zadovce Šír. Domácí to pak zkusili bez brankáře, čehož využil po úniku Pabiška. Horácké Slavii tak návrat do vlastní arény pořádně zhořkl.

Třebíč - Benátky n. J. 3:6

Branky a nahrávky: 2. Ferda (Kořenek, Chalupa), 9. Psota (Krliš, Bittner), 20. Bittner (Psota) – 17. Čederle, 24. Šír (Kolmann), 44. Kolmann (Najman), 47. Najman, 56. Šír (Rychlovský, Najman), 60. Pabiška. Rozhodčí: Grech, Zubzanda – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Třetiny 3:1, 0:1, 0:4. Třebíč: Jekel (Vejmelka) – Vodička, Chalupa, Hlaváč, Furch, Tejnor, Zukal, Bartejs – Nedvídek, Šťovíček, Vodný – Psota, Bittner, Krliš – Kratochvil, Kořenek, Ferda – Křehlík, Michálek, Hrubec. Benátky n. J.: Pařík – Kunst, Aubrecht, Šedivý, Kovář, Kolmann, Haš, Krejčí – Šír, Dlouhý, Čederle – Najman, Rychlovský, Špaček – Drábek, Jiruš, Pabiška – Pekař, Hrabík, Měchura.