Nezaváhaly ovšem ani další celky ze špičky tabulky. Druhý Vatín vydoloval body proti Ostrovu, naproti tomu třetí Světnov si mnohem snadněji poradil s Veselíčkem.

PŘIBYSLAV – RUDOLEC 4:3

Branky a nahrávky: Doležal, Forman, J. Musil, L. Svoboda (Forman, M. Neubauer) – Vladimír Musil 2, T. Vomela (Chalupa, Vojtěch Musil). Třetiny: 3:1, 0:2, 1:0. Nejlepší hráči: L. Svoboda – Vladimír Musil.

ŠKRDLOVICE – SLAVKOVICE 3:2

Branky a nahrávky: M. Janáček 2, P. Jun ml. (J. Paul, M. Šmahel) – J. Štěpánek, T. Zavadil (M. Zdražil). Třetiny: 0:2, 2:0, 1:0. Nejlepší hráči: M. Janáček – Z. Starý.

NOVÁ VES – BOHDALEC 3:5

Branky a nahrávky: Havlík, Krejčí, Zdražil (Havlík, Tomáš Novotný st.) – Petr Jaša 3, Luboš Jaša 2 (Luboš Jaša 2, Petr Jaša, Vladimír Jaša, Vařejka). Třetiny: 0:2; 1:2; 2:1 Nejlepší hráči: Benc – Broža.

VESELÍČKO – SVĚTNOV 3:6

Branky a nahrávky: Kasal, Král, Pleva (Peňáz, Pleva) – Kuba, Růžička, Pošvic, Straka (Tůma 2, Straka, Strnad). Třetiny: 1:2, 1:3, 1:1. Nejlepší hráči: Lacina – Kuba.

VATÍN – OSTROV N. O. 3:2

Branky a nahrávky: L. Váša 2, J. Váša (J. Váša, Sochor, L. Sobotka) – Fňukal ( Dupal). Třetiny: 1:0, 2:0, 0:2. Nejlepší hráči: L. Váša – Fňukal.

ŘEČICE – ZNĚTÍNEK 2:4

Branky a nahrávky: P. Veselý, O. Šandera (P. Poul, J. Šandera) – Nevěčný, Oulehla, J. Vaněk, J. Weinhofer (J. Vaněk 2, Průša). Třetiny: 0:1, 2:2, 0:1. Nejlepší hráči: O. Šandera – Oulehla.

1. Přibyslav 5 5 0 0 30:10 10

2. Vatín 5 4 1 0 23:14 9

3. Světnov 5 3 0 2 24:16 6

4. Bohdalec 4 3 0 1 20:12 6

5. Rudolec 5 2 1 2 22:19 5

6. Ostrov 4 2 0 2 15:14 4

7. Znětínek 5 2 0 3 20:20 4

8. Škrdlovice 4 2 0 2 12:13 4

9. Nová Ves 5 2 0 3 20:25 4

10. Veselíčko 4 1 0 3 16:23 2

11. Slavkovice 5 1 0 4 11:22 2

12. Řečice 5 1 0 4 11:23 2

13. Pavlov 4 1 0 3 9:22 2

Program 6. kola VHL (pátek 15. – neděle 17. listopadu): Ostrov – Nová Ves (pá, 20.30), Pavlov – Vatín (pá, 22.15), Bohdalec – Přibyslav (so, 6.00), Rudolec – Řečice (so, 20.15), Znětínek – Škrdlovice (so, 22.00), Slavkovice – Veselíčko (ne, 20.45).