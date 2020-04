Karle, nezdá se vám neuvěřitelné, že má Vesnická liga odehraných už dvacet ročníků?

No, je to číslo, ani se mi nechce věřit, že to tak uteklo. Díky novému stadiónu v Bystřici a zdražení ledové plochy ve Žďáře během posledních sezon rapidně ubylo mužstev. Oproti třeba patnáctému ročníku se odehrálo o více než stovku utkání méně. I přesto se letos sehrála úctyhodná porce sto tří utkání.

Jaké by bylo vaše hodnocení jubilejního ročníku?

Těší mě, že se nestalo žádné vážné zranění, takže celkově u mě převažuje spokojenost. Pouze jedno utkání se neodehrálo, pro nepřítomnost brankáře mužstva Ostrova nad Oslavou, a muselo být kontumováno. Rád bych vyzdvihl výkon brankáře Přibyslavi Jonáše Marečka, který za dvanáct kol základní části inkasoval pouze sedmnáct branek. Takové skóre v historii soutěže ještě nikdo neměl.

Zdálo se mi, že bylo v zápasech poměrně dost trestných minut.

Při pohledu na nejtrestanější hráče zjistíte, že se na seznamu opakují stále stejná jména. Osobně bych byl přísnější. Jedno vyloučení do konce utkání znamená podmínku, druhé takové vyloučení – nezahraješ si dva roky. Už v minulých letech jsme se přesvědčili, že podmínka funguje.

Jak hodnotíte samotné play-off a finálová utkání?

Dá se říci, že do play-off postoupili všichni favorité. Více jsem ale letos čekal od týmů Škrdlovic a Řečice. Repríza finále z loňského roku nabídla asi nejvyrovnanější partii v historii Vesnické ligy. Rozhodovaly nájezdy, v nichž byl proti Vatínu o jednu branku šťastnější Bohdalec.

Součástí doprovodného programu k rozhodujícímu finálovému utkání byl předzápas veteránů Žďáru a výběru Vesnické ligy. Jak jste byl s jeho úrovní spokojený?

Pro zdárný průběh celého programu jsem udělal vše, co bylo v mých možnostech a silách. Utkání se rozhodně muselo líbit, protože především žďárští veteráni ukázali, že ze svého umění toho moc nezapomněli. Nebýt toho, že chtěli akce vyšperkovat až do kuchyně, konečný výsledek by asi nebyl 7:7.

Hezkým gestem byla autogramiáda s legendou žďárského hokeje Bohumilem Trávníkem.

Pro spoustu nás starších byl v dětství vzorem a my jsme mu mohli tímto způsobem dodatečně poblahopřát k jeho životnímu jubileu. Jako malé děti jsme chodili na zápasy Žďáru především kvůli němu. Jednou jsem tehdy ulovil zlomenou hokejku „profesionálku“ s jeho jménem. Taťka mi ji slepil a já s ní odehrál spoustu zápasů za žáky.

Co si z výročí VHL odnesla zúčastněná družstva?

V nabídce byly bulletin, propisky a tašky ke dvaceti letům soutěže, které si u mně stále může kdokoliv pořídit. Všichni aktéři finálového dne byli odměněni upomínkovými plaketami k tomuto výročí. Všechna mužstva ligy obdržela velké upomínkové tablo s fotkami všech mužstev, která se kdy zúčastnila Vesnické ligy. Pro jednotlivé hráče jsme pak měli tablo jejich současného mužstva. Bylo toho opravdu hodně.

Vesnická liga se navíc jako jediná stihla dohrát až do konce. Ostatní soutěže byly kvůli současné situaci zrušeny.

Jsem za to moc rád, i v tom jsme byli jedineční. Díky pevně naplánovanému termínu jsme všechno stihli. Někteří lidé z Vatína mě sice pranýřovali, že se místo nájezdů mělo hrát třetí utkání o týden později. Dnes už ale nikdo nezmíní, že byl plán sestavený dobře.

Vesnická liga má za sebou dvacet let. Doba se mění, hráčů a mužstev ubývá, máte nějakou vizi, co s ní bude dál?

Je až neskutečné, jak to uteklo. V nejlepším se má skončit, proto vzhledem k mému stáří, zdravotnímu stavu, ale především věčnému buzerování a pomlouvání ze strany některých hráčů, jsem vypsal výběrové řízení na organizování Vesnické ligy. Pokud bude vybrán adekvátní nástupce a přihlásí se dostatečný počet mužstev, může soutěž pokračovat dál.

A bude podle vás pokračovat?

Bohužel mám informace, že některá mužstva, jednak kvůli vysoké ceně za nájem ledové plochy, ale i malému počtu hráčů, na to zkrátka nemají a skončí. Když k tomu přidáte současnou situaci kolem koronaviru, tak moc nevěřím, že se v příští sezoně bude hrát. A pokud se nezačne tento rok, nevěřím, že se ještě někdy opět začne.

Nepřišlo by vám to líto?

Byla by to určitě škoda. Celý život, až na poslední roky, jsem aktivně sportoval, proto věřím, že se vše v dobré obrátí. Měla proběhnout schůzka vedoucích mužstev, bohužel jsme to už nestihli. Doufám, že proběhne co nejdříve. Mám pár zajímavých návrhů změn v propozicích, vše pro to, aby soutěž mohla pokračovat dál. A pokud by k tomu došlo, měl bych do placu zajímavý projekt pro hokej jako takový. Ale to si zatím nechám pro sebe.