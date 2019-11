V. K. Ž. – PÍSEČNÉ 6:2

Branky a nahrávky: Šejnoha 2, Sklaník 2, J. Sedler, T. Svoboda (Poliačik 2, Presiler, Šmída) – Jíra, Prudký (Pospíšil 2). Třetiny: 1:1, 2:0, 3:1. Nejlepší hráči: Frišhans – Dinga.

STRACHUJOV – SÁDEK 3:6

Branky a nahrávky: Bednář, Prüger, I. Podsedník (Ročárek 2) – Pošvic 2, Stoček 2, Popelka, Radiměřský (Imramovský 2, Dvořák, Kabelka, Stoček). Třetiny: 3:2, 0:4, 0:0. Nejlepší hráči: Šťastný – Imramovský.

LÍSEK – TRPÍN 1:6

Branky a nahrávky: Dvořák (Majtner) – T. Břenek 2, Bílek, Píštěk, Sotona, Tocháček (T. Břenek 2, Pruký, Sedlář, Sotona, Tocháček). Třetiny: 0:1, 1:1, 0:4. Nejlepší hráči: Kubík – M. Břenek.

BYSTŘIČTÍ SOKOLI – ZELENÁČI 5:0 kontumačně

1. Sádek 6 6 0 0 0 48:17 18

2. Bystř. Sokoli 7 5 1 0 1 48:24 17

3. Strachujov 7 4 1 0 2 48:33 14

4. V. K. Ž. 7 4 0 1 2 43:36 13

5. Trpín 7 3 0 0 4 31:47 9

6. Písečné 6 1 0 1 4 29:37 4

7. Lísek 7 1 0 0 6 25:62 3

8. Zelenáči 7 1 0 0 6 33:49 3

1. LIGA

NOVÁ VES – BOLKS 6:5

Branky a nahrávky: Bojanovský, Dohnal, Hatlák, J. Horký, Kejda, Vojtěch (Kejda 2, J. Horký 2, Brychta) – J. Krytinář 2, V. Krytinář, Kvasnica, Žvátora (Voneš 3, Pavlíček, Žvátora). Třetiny: 1:3, 4:4, 1:0. Nejlepší hráči: J. Horký – Žvátora.

MAOŘI – ROŽNÁ 5:7

Branky a nahrávky: Petera 2, T. Beneš, Kubík, Teplý (Zavadil 2, T. Beneš, A. Jinek, Malimánek) – T. Sýkora 2, Vyžrálek 2, Pavel Sýkora, Petr Sýkora, Trávníček (Soudek 2. Hanus, Kunc, Trávníček). Třetiny: 3:2, 1:3, 1:2. Nejlepší hráči: Žák – Hloušek.

BUKOV – NYKLOVICE 2:1 sn

Branky a nahrávky: Jaroslav Večeřa ml., rozh. nájezd Zbořil (Libor Šebek ml.) – Koutný (M. Dostál). Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1 – 0:0. Nejlepší hráči: Jaroslav Večeřa ml. – Slaný.

KOROUŽNÉ – PIKÁREC 2:6

Branky a nahrávky: Jan Janeček 2 (Macinský 2) – Chrást 2, L. Jaša 2 J. Broža, Holubář (Chrást, L. Jaša, Polák, Smažil). Třetiny: 1:1, 0:2, 1:3. Nejlepší hráči: Jan Janeček – Holubář.

1. Nová Ves 7 7 0 0 0 58:25 21

2. Opajda 6 5 0 1 0 32:14 16

3. Bukov 6 3 1 0 2 23:16 11

4. Nyklovice 7 3 0 1 3 35:25 10

5. Pikárec 6 3 0 0 3 25:26 9

6. Rožná 5 2 0 0 3 34:28 6

7. Bolks 5 1 1 0 3 16:25 5

8. Maoři 6 1 0 0 5 24:38 3

9. Koroužné 6 0 0 0 6 13:63 0

Program 8. kola BHL (pátek 29. listopadu – neděle 1. prosince): Bystřičtí Sokoli – Trpín (pá, 21.15), Sádek – V. K. Ž. (so, 11.00), Strachujov – Zelenáči (so, 13.00), Opajda – Nová Ves (so, 15.00), Pikárec – Maoři (so, 20.00), Lísek – Písečné (ne, 16.00), Rožná – Bukov (ne, 18.00), Bolks – Koroužné (ne, 20.00).