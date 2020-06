Bez většího přehánění se dá říci, že před třinácti lety stál hokejový klub ve městě pod Santiniho Zelenou horou doslova před krachem. Nové vedení oddílu, v jehož čele stál Miloslav Šimon, vůbec nemělo jednoduchou pozici. „S odstupem času na to vzpomínám v dobrém. Na druhou stranu jsme byli spolu s Martinem Krásným a Sobíkem (tehdy hráč a později trenér Žďáru – pozn. autora) vhozeni do vody a učili se plavat. V podstatě jsme v tom chvilku tápali,“ přiznává po letech Šimon.

Právě jemu se ale podařil husarský kousek. Licenci pro druhou ligu prodal za 700 tisíc korun do Kutné Hory a tím dostal klub z nejhoršího. „Radost jsme z toho nikdo neměl, ale jiné řešení prostě nebylo,“ tvrdí i po letech.

Reakce ze strany veřejnosti ovšem nebyla přívětivá. „U některých lidí to nepochopení trvalo dost dlouho. Také ze strany sponzorů jsme si ledacos vyslechli. Ale s odstupem času nám všichni dali za pravdu. Přišli jsme holt do takového stavu, jaký byl. Bylo to nejlepší řešení, jaké jsme mohli udělat,“ je přesvědčený.

Navíc hned po roce se Plameny vrátily do třetí nejvyšší soutěže. Paradoxně v ní vystřídaly právě Kutnou Horu. „I ti, kteří nám moc nefandili, se druhé ligy hned po roce dočkali,“ těší Šimona.

Přitom okamžitý návrat do ligové soutěže nebyl vytčeným cílem. „Přiznám se, že jsme to ani nečekali. Vždyť v podobných situacích to klubům kolikrát trvá i několik sezon. My jsme tehdy počítali s dvěma či třemi roky na postupnou konsolidaci. O to byl okamžitý návrat milejší,“ komentuje euforii z jara 2008.

A kdy bylo v současné době sportovnímu manažerovi Plamenů nejhůře? „Asi nejhorším momentem pro mě byla situace, kdy na nás tělovýchovná jednota podala asi sedm malých žalob. Vše tehdy v souvislosti s placením tzv. rolbovného. Bylo to hodně nepříjemné a dost mě to mrzelo. Naštěstí jsme všechny tyto žaloby vyhráli,“ uklidňuje ho.

Po největší euforii zkušený funkcionář v paměti dlouho pátrat nemusí. „Samozřejmě ten návrat do druhé ligy, když jsme byli hned za rok zpátky. V týmu zůstali skuteční srdcaři a vybojovali okamžitý postup.“

Také v posledních měsících řeší Sportovní klub ledního hokeje finanční problémy. Dokonce se na stole opět objevila možnost prodeje licence na druhou ligu! „Tenkrát to ale bylo jiné než nyní. Dnes už bych do krajského přeboru nešel, to si Žďár nezaslouží. Buď ať se tu hraje druhá liga, nebo vůbec nic. Nechci krajský přebor snižovat, ale druhá liga se neskutečně zrychlila a ty zápasy v ní jsou opravdu hezké,“ tvrdí Šimon.

Kapitánem Plamenů byl v roce 2007 tehdy třicetiletý Jiří Plachý. Jak na tehdejší dobu jedna z velkých ikon žďárského hokeje vzpomíná? „Klubu se ujalo nové vedení. Prodej druholigové licence byl tenkrát jedinou šancí, jak se dluhů po jejich předchůdcích zbavit. Každý z hráčů se tehdy musel rozhodnout. Zůstat, válčit v krajském přeboru a zkusit druhou ligu vybojovat zpět. Anebo jít jinam. Všichni dobře věděli, do čeho jdou,“ zdůraznil kapitán Plamenů.

Na sezonu 2007/2008 si dodnes dobře pamatuje. „Její začátek byl od nás hodně dobrý. Měli jsme natrénováno, k tomu zkušenosti z druhé ligy, první část ročníku se nám vydařila. Kolem Vánoc se to ovšem začalo srovnávat. Týmový duch a vidina toho, že jsme chtěli postoupit, pak ale rozhodly v náš prospěch,“ připomněl.

Otřepané klišé o partě, která táhne za jeden provaz, tehdy nebylo frází. „Ve Žďáře byla vždycky dobrá parta, ale v této sezoně byla skutečně výjimečná. Až na pár výjimek jsme byli všichni ze Žďáru a věřili, že postup může vyjít,“ dodal Plachý.