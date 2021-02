Derby bylo plné vyloučených a nakonec hodně dramatické. Jihlavská Dukla v něm dvakrát ztrácela dvě branky, přesto dokázala urvat proti rivalovi z Třebíče dva body po samostatných nájezdech!

Hokejové utkání mezi HC Dukla Jihlava a SK Horácká Slavia Třebíč. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V komorní atmosféře se rozjela bitva o důležité body pozvolna, ale pak se to pořádně rozjelo. Zprvu byla nouze jen o branky, protože jihlavští své šance zahazovali, ale ve druhé části už se skóre měnit začalo. A to díky vyloučením a třebíčskému Beránkovi, který poslal Horáckou Slavii do dvoubrankového úniku. Dukla se ale s dvoubrankovým mankem porvala a to hned dvakrát. Čtyři minuty před koncem poslal zápas do prodloužení Fronk.