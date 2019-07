V sobotu přitom získal ještě o něco vyšší motivaci. S Calgary se dohodl, těsně před jednáním arbitrážní komise, na nové smlouvě. Kontrakt je dvouletý a zní na pět a půl milionu dolarů. „Arbitráž jsem si nechtěl připouštět. Samozřejmě jsem slyšel, jaké příběhy se před ní odehrávaly, pro žádného hráče to určitě není nic příjemného. Jsem ale přesvědčen, že ani Calgary se do této varianty nechtělo. Jsem v týmu strašně spokojený a pevně věřím, že také vedení klubu mělo z našeho spojení od začátku dobrý pocit. Dosažená smlouva je toho důkazem,“ pochvaloval si Rittich v tiskové zprávě jeho agentury Sport Invest.

Deník s gólmanem krátce hovořil minulý týden v rámci Mezinárodní česko-finské hokejové školy, kde předával ceny nejlepším hráčům.

Jak hodnotíte uplynulou sezonu? Pětačtyřicet zápasů v NHL je slušná porce, a i když jste potom v play-off nenastoupil (Calgary vypadlo s Coloradem v 1. kole – pozn. aut.), předpokládám, že jste spokojen.

Samozřejmě, že určitá spokojenost tam je. Ale já jsem typ člověka, který je se sebou spíš nespokojený, takže si myslím, že to mohlo být ještě lepší. Proto také nyní v létě trénuji tvrději než vloni a chci v nové sezoně odchytat ještě víc zápasů.

Konec sezony přišel asi dříve, než jste si v klubu představovali. Jak to vypadá v organizaci Flames po konci sezony? Rozprchnou se všichni hned pryč, nebo máte ještě nějaké další povinnosti?

Měli jsme společnou večeři s majiteli klubu. Tam byly nějaké proslovy, probíhaly mítinky s trenéry, kondičními trenéry, se všemi jsme si něco řekli a konzultovali letní přípravu. Byly výstupní zdravotní prohlídky, řešilo se, kdo pojede na mistrovství světa, měli jsme i mediální povinnosti. A pak až se letělo domů.

Momentálně podstupujete přípravu doma v Jihlavě. Na které konkrétní věci se v tréninku zaměřujete?

Každý má nějaké nedostatky. I když chodíte do práce, musíte se stále něco učit. To samé je i pro nás hráče. Každý chceme být lepší a lepší, proto v létě tvrdě pracuji, aby se mi to podařilo.

Připravujete se s mladým kolegou Josefem Kořenářem. Přestože byl v minulé sezoně v jiné soutěži, měl jste možnost jej vidět v akci? Co říkáte na jeho první sezonu v zámoří?

Pár zápasů jsem viděl ze záznamu, nějaké high-lighty, jednou dokonce i naživo. A musím říci, že chytal velice dobře. Jsem i za něj rád, že mu sezona takto dobře vyšla. Má na čem stavět, je to mladý talentovaný gólman. Nechci ho moc vychvalovat, ale je opravdu šikovný a pracovitý. V hlavě to má dobře srovnané. Věřím, že naše společné tréninky mu mohou pomoci, když třeba vidí, jaké cviky dělám já.

Když už jsme zabrousili k vašim brankářským kolegům. Co jste říkal na jarní kometu NHL Jordana Binningtona a jeho podíl na triumfu St. Louis Blues?

Na toto je těžké odpovědět. St. Louis mělo celkově výborný tým, a Jordan možná měl jen štěstí v tom, že Allen (před sezonou týmová jednička – pozn. aut.) nechytal vůbec dobře a týmu moc nepomohl. Binnington naopak chytal výborně, zavřel bránu, mančaft podržel. Kdyby Allen chytal jen o trochu lépe, třeba by šanci ani nedostal. Ale moc mu to přeji, je to také mladý šikovný brankář. Slyšel jsem o něm samá superlativa, jak chytá, jak se chová. Mohu mu jen přát, ať se mu daří dál.

Na jednání arbitráže jste do Toronta nemusel a mohl zůstat doma. Kdy se budete do zámoří vracet?

Ještě nevím. Většinou tam létám okolo prvního září. Plus mínus to bude letos podobné.