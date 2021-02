Jednalo se o důležitý okamžik. Minulý týden, na svém úterním jednání, mělo zastupitelstvo města Velké Meziříčí na programu také projednání rekonstrukce zimního stadionu. Jeho součástí byl rovněž odkup Sport baru na zimním stadionu do vlastnictví města.

Tato skutečnost totiž byla nezbytnou podmínkou pro zisk dotace z Národní sportovní agentury. A povedlo se. Po předcházející diskuzi byl tento odkup zastupitelstvem schválen.

Na rekonstrukci stadionu ve Velkém Meziříčí už je nejvyšší čas. „Stadion je v provozu od prosince roku 1995. Beton pod ledovou plochou už je tak notně popraskaný. Mantinely jsme v roce 1998 získali z Jihlavy, která tehdy modernizovala Horácký zimní stadion. Dá se tak říci, že pamatují slavnou éru Oldy Válka a jeho generace. Navíc nám chybí vzduchotechnika a modernější chlazení, abychom mohli jet více měsíců v roce,“ sdělil jednatel Horáckého hokejového klubu Jaroslav Juda.

Zastupitelé ve Velkém Meziříčí také projednali možnosti financování rekonstrukce stadionu. Na něm se mohou dotace z Národní sportovní agentury podílet až sedmdesáti procenty uznatelných nákladů, maximálně však částkou padesáti milionů korun.

V případě zisku potřebné dotace bude město Velké Meziříčí dofinancovávat rekonstrukci zimního stadionu úvěrem. Propočet nákladů na rekonstrukci je prozatím odhadnutý na částku přesahující osmdesát milionů korun.

Pokud vše půjde podle plánu, letos by se akce připravila tak, aby se příští rok mohly zahájit práce. Doba, po níž bude rekonstrukce probíhat, ještě není stanovená. „Nabízí se dvě varianty. Ta první znamená uskutečnit rekonstrukci naráz s tím, že by se jedna sezona musel odehrát jinde. Anebo ji rozdělit do dvou let bez omezení provozu,“ sdělil Michal Hořínek, ředitel příspěvkové organizace Sportoviště VM.

Nejde však jen o rozhodnutí města a klubu. „V případě přiklepnutí dotace má žadatel čas jen dva roky, kdy musí vše stihnout,“ dodal Hořínek.