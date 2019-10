SVĚTNOV – PŘIBYSLAV 1:3

Branky a přihrávky: Vondráček (Pošvic) – J. Musil, M. Neubauer, Paul (Forman, Kárník, M. Neubauer). Třetiny: 0:1, 1:1, 0:1. Nejlepší hráči: Kuba – Mareček.

RUDOLEC – PAVLOV 6:2

Branky a přihrávky: Voj. Musil 2, T. Vomela 2, Zelený, Boháček (Boháček 2, Klimeš, B. Křesťan) – B. Chmelař, P. Jan (Havelka, Kabelka). Třetiny: 2:0, 4:1, 0:1. Nejlepší hráči: A. Boháček – Havelka.

ZNĚTÍNEK – VATÍN 3:4

Branky a přihrávky: J. Weinhofer 2, Plhák (Průša, J. Vaněk) – L. Šíma 2, L. Váša 2 (J. Štěpánek 2, Pešek, Sochor). Třetiny: 1:3, 2:0, 0:1. Vyloučení 0:1. Nejlepší hráči: J. Weinhofer – L. Šíma.

BOHDALEC – OSTROV N. O. 4:1

Branky a přihrávky: L. Jaša 3, Barták (Šindler, P. Tulis.) – P. Burian. (Němec). Třetiny: 1:0, 2:0, 1:1. Nejlepší hráči: L. Jaša – P. Burian.

SLAVKOVICE – NOVÁ VES 3:5

Branky a přihrávky: Zavadil 2, Starý (Štěpánek 3, Švanda) – Bureš, Havlík, Krejčí, J. Nečas, T. Novotný (Čech, Fuksa, Nejedlý, Zdražil). Třetiny: 1:0, 0:4, 2:1. Nejlepší hráči: Zavadil – Benc.

VESELÍČKO – ŘEČICE 3:4

Branky a přihrávky: Kasal, Peňáz, Peřina (Kasal) – Novotný 3, M. Šacl (Pekárek, O. Poul, M. Šacl). Třetiny: 0:4, 0:0, 3:0. Nejlepší hráči: Lacina – Novotný.

Program 3. kola (sobota 26. a neděle 27. října): Vatín – Rudolec (so, 6.15), Škrdlovice – Veselíčko (so, 18.45), Přibyslav – Slavkovice (so, 20.30), Pavlov – Bohdalec (so, 22.15), Řečice – Světnov (ne, 19.15), Nová Ves – Znětínek (ne, 21.00).